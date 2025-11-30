台大虎尾院區 新醫療大樓動土

台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土典禮冠蓋雲集，賴清德總統（右九）、台大校長陳文章（右十）、縣長張麗善（右十一）及縣內4名立委都持鏟動土。（周麗蘭攝）

台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓民國105年規畫時建築經費粗估65億元，111年底正式核定111億元，後因營建物價高漲，今年再提高至129億元，11月30日舉行動土典禮。賴清德總統、縣長張麗善及縣內4名立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、劉建國都持鏟動土。新醫療大樓將有地上10層、地下3層，新增531床，預計118年5月完工。

台大雲林分院的就診人數愈來愈多，虎尾院區新醫療大樓將新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域。1樓設置急診、門診，地下層設開刀房17間、恢復室、ICU、心導管室等，2至10樓是病房，涵蓋骨科、外科、泌尿科、神經科、內科、老年醫學、急性精神科、負壓隔離病房等。

新醫療大樓昨日正式動土，院長馬惠明簡報指出，虎尾院區新醫療大樓落成後，病床總計達805床，斗六及虎尾兩個院區總床數達到1477床，躋身醫學中心等級規模。

賴清德致詞表示，自己擔任成大住院醫師時，急診常常接到來自雲林的重大疾病鄉親，有些來不及救治，有些家屬則要來回奔波，他毫無猶豫支持本案，他特別感謝縣長張麗善團隊的幫忙，讓新醫療大樓得以順利推進。

張麗善表示，台大雲林分院是雲林人最信賴醫院，希望未來有更多醫師進駐、充實更多設備。

台大校長陳文章說，台灣大學會努力配合分院的需求，與縣市政府努力爭取尚欠的經費把整個院區蓋好。他也主動表示，一直沒有忘記台大對雲林分校應有的承諾與規畫，初步已得到一些企業支援，將在雲林分校校區開設學士後學分班，繼續為雲林地區培養人才，使雲林成為健康、永續、科技大縣。