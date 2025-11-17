台大血液腫瘤權威陳耀昌病逝，石崇良憶恩師嘆，「很可惜沒辦法再諮詢他了」。（翻攝自衛福部臉書）

台大血液腫瘤權威、擁有「骨髓移植教父」美名的醫師陳耀昌今（17）日傳出病逝，享壽76歲。衛福部長石崇良受訪時略帶哽咽說，陳耀昌曾是自己的老師，｢真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。

石崇良今天受訪時提到，陳耀昌是他在台大醫院內科住院醫師時，接受血液科與腫瘤科訓練的老師，且陳耀昌也非常的愛護自己。石崇良表示，後來於衛福部推動再生醫療，擬定特管辦法，讓細胞治療能夠在臨床使用時，陳耀昌當時是自己最重要的指導者，且在《再生醫療法》立法過程中還是首席顧問。

石崇良表示，陳耀昌不只對學術有很大貢獻，在台大做骨髓移植，甚至還去越南指導越南第一例骨髓移植個案，所以他在學術與臨床上都非常頂尖，陳耀昌後來也看到再生醫療要與產業界結合，不能只靠學術研究，這樣才能夠讓民眾普及使用，因此他自己踏入產業，就是希望讓再生醫療可以普及，不是只能夠給富人使用，「產業那是一條很困難的路」。

石崇良略帶哽咽地說，（陳耀昌）本來在象牙塔裡很容易享受光環，但進到產業界要去募資，把自身理想變為真正能讓每個人都可使用，這是一項很大的挑戰，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。

