台大資工學士畢業！他求職自爆「不想寫程式」求助 前輩們建議2出路

許多學生族群為了瞄準科技業高薪，紛紛選擇就讀資工系，不過有時就學後才會發現志趣不符。一位台大資工系畢業的男子近日表示，雖然自己是資工系畢業，但其實他很不喜歡寫程式，因此不打算繼續攻讀研究所，但又不知道未來求職如何是好，因此忍不住好奇詢問，「資工系畢業不喜歡寫程式可以去哪？」，貼文曝光後引發熱議，許多科技業人士紛紛建議，既然有著台大資工系光環，可以選擇到系統廠工作，另外也可以報考國營事業。

原PO在Dcard發文指出，自己今年從台大資工系畢業，雖然大家都覺得台大資工的出身很厲害，但他只是被科系淘汰的雜魚，所以不想繼續攻讀研究所，剛好最近準備退伍出社會，讓原PO頓時感到相當迷惘，因此忍不住上網詢問，「有前輩可以給些建議嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「科技業，你以為這裡有多少人真心喜歡寫程式」、「如果沒有時程壓力，寫程式很好玩」、「你這樣是要我怎麼活？給真正的雜魚一條生路好嗎？」、「其實很多資工系畢業的人，最後也都不是寫程式」；不少人則提到AI崛起讓寫程式輕鬆不少，「叫AI幫你寫就好」、「AI＋你＝寫起來輕鬆許多」。

其中不少人建議，「靠學校系名去系統廠騙吃騙喝」、「系統廠一堆職位，明明工作內容很簡單，但只找四大出身的，不限科系」、「系統廠研發工程師，年薪250萬元以上，程式用生成式AI就能做，每天寫不到1小，另外7小社交看股票」、「可以考國營」、「考國營吧！你的頭銜夠用了」。

