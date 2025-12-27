台大賽車隊征戰日本奪2大獎 校園公開飆速大展性能

台大賽車隊展示第六代賽車 「Epsilon 6」(EP6)，校長陳文章(右一)到場支持。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大賽車隊今年9月以第六代賽車 「Epsilon 6」(EP6)，征戰日本名古屋的學生方程式聯賽，與80多所大學較量後脫穎而出，榮獲JAMA Chairman Award 與 Sportsmanship Award 2項大獎，取得電車組總成績第11名的佳績，同時也是賽車隊創隊7年以來首度達成全項目完賽的新里程碑。

由台大跨系學生組成的台大賽車隊，今公開展示耗時1年打造，有多項關鍵的研發突破的EP6。其採用動態分離式懸吊設計，擁有靈活的底盤調校機制；動力系統方面採用後輪雙獨立輪轂馬達，搭配自製的馬達驅動逆變器，能在過彎時以電腦分配左右2輪的扭矩進行循跡修正補償，再加上強大的空氣力學套件，使EP6 擁有一流的彎道性能。

廣告 廣告

台大校長陳文章表示，賽車隊打造電動賽車與出國比賽的追夢過程，正是學校一直希望學生能發揮長才，勇於追夢，並能連結國際，落實利他精神等重要理念的具體實踐。師生們能走出理論與教科書，結合學術與實務，琢研更精進的技術與知識，一起展現出解決問題的能力，也感謝贊助廠商協助圓夢。

台大賽車隊第8屆隊長胡維哲指出，今年對賽車隊而言是別具歷史性的1年，首度在國際舞台日本賽完賽，並獲得不錯的成績。未來會繼續努力，希望能成為世界頂尖的隊伍。他也形容賽車隊就像新創公司，匯集優秀的商管、公關以及工程人才，從資金的募集，到車輛工程開發，透過跨領域的合作，實現造車比賽的夢想。

台大賽車隊指導教授、機械系教授詹魁元表示，隊員以機械工程學系為主，並有電機工程學系、工商管理學系、會計學系、生物產業傳播暨發展學系以及歷史系等的學生一同參與，過去7年以來累積不少經驗。賽車隊除了整合團隊管理、賽車工程研發等各領域的人才，從資金募集與管理，到賽車本體的研發設計、加工製造，甚至是最後的上場駕駛，都是由學生們親手完成。

賽車隊近幾年參加國內外多項賽事，包括遠征日本、澳洲等，明年8月更將以正著手開發的「七代車 EP7」再度征戰日本。接下來將專注在動力系統與車身架構的升級，預計將以四輪驅動取代現有的雙驅架構，提高功率輸出與循跡控制彈性。車身方面則朝碳纖單體殼進行研究，希望在未來能取代現有鋼管車體架構，減輕賽車重量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

