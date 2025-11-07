台大迎百年校慶 公布「百大貢獻事跡」總統校友期勉影片上線

台大校長陳文章（右四）於今（7）日率領各學院院長召開記者會，公布台大第二屆「百大貢獻事蹟」。（圖／台大）

台大即將於2028年迎接百歲校慶，學校於今（7）日舉辦第二屆「百大貢獻事蹟發布會」，不僅「全民健康保險制度的倡議與建制」、「推動感染控管，引領台灣防疫新局｣等貢獻均入選，公布過去1年以來製作的總統校友訪談紀錄影片，對象包含前總統陳水扁、馬英九、蔡英文及現任總統賴清德，4人分別分享在台大求學的點點滴滴、對高教政策的看法，並勉勵學弟妹以及對母校的期盼。

繼去年首屆公布的24件貢獻事蹟後，台大校長陳文章今日偕同多位學院院長，一同公布今年選出的15件百大貢獻事蹟，囊括「全民健康保險制度的倡議與建制」、「引領台灣活動構造與地震地質研究的關鍵力量與全球影響力｣、「推動感染控管，引領台灣防疫新局｣、「治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌」、「全球首套中文語音辨識系統，推動全球華語語音技術和語音資訊檢索技術的發展｣等。這些貢獻事蹟未來將集結成冊，編成「百歲榮光」系列書籍，成為紀錄台大百年重要歷史文獻。

廣告 廣告

陳文章表示，台大遴選百大貢獻事蹟，代表響應前校長傅斯年曾說過的「我們貢獻這個大學于宇宙的精神｣，象徵全體師生及校友近百年來的努力，造就台大既有的榮耀，且未來更要淬礪創新，增強對世界的貢獻。

同時，陳文章也在今日記者會介紹百歲校慶各項規畫活動的進度，並提到台大已成立「百歲基金」，號召千位以上的社會人士捐贈100萬元以上經費，成為「百歲推手」，目前已有335位人士熱情響應，基金將用於「百歲紀念館」及其他校園硬體建設上。

陳文章強調，台大期盼能募集到100個捐款1000萬元以上，以成立「創校百歲基金」，用以攬才、留才、學生的獎學金及校園硬體建設上，目前已有80位人士捐款。

更多中時新聞網報導

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強

高鐵提前搭車換票新制11月10日上路