台大醫學院施工外牆火警 自行撲滅無人傷

（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市消防局今天獲報，位於中山南路的台大醫學院大樓施工外牆火警，立即派員到場處理，但現場人員已自行撲滅，經確認並無人待救，詳細起火原因待後續調查。

消防局下午3時17分獲報，指中山南路上的1棟建物發生火警，立即派人車前往馳援，現場為15層樓建物，起火點為學術用途的台大醫學院研究大樓11樓。

消防人員到達時，院方自衛消防編組人員已自撲，燃燒面積1平方公尺，燒燬雜物，無人受困也無傷亡。（編輯：陳清芳）1150129