台大醫師父女急診魂救人 背後暖心故事曝光

▲台北市長蔣萬安將到台大醫院感謝父女檔。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運站19日傍晚發生隨機傷人事件震驚社會。台北市長蔣萬安及副市長、相關局處首長等，第一時間分頭探視傷患及亡者。據悉，過程中有傷者特別提到，有受到兩位醫師協助，衛生局也迅速找到這對父女檔，身份為台大醫院醫師父女檔為顏瑞昇、顏均蓉，兩人當時只是路過現場，父女同心發揮「急診魂」挺身而出協助，不只鎮定地進行指揮，還協助進行檢傷分類，據了解，蔣萬安聽到這些故事後也覺得十分正面跟感人，今（21）日下午也將親自到台大醫院向兩位醫師致謝。

27歲的兇嫌張文自製煙霧彈、汽油彈等，19日傍晚先後在台北車站、中山商圈犯案，之後面對警方圍捕下墜樓身亡，造成4死（含張文）12傷的憾事。

據悉，蔣萬安第一時間接獲通報，立刻要求市府相關局處啟動緊急應變作業，要求警局即刻提高見警率，避免恐慌情緒擴散；另一方面，蔣萬安及副市長、相關局處首長等，第一時間也分頭探視傷患及亡者，在探視的過程中，雖然心痛與不捨，但從中仍聽到民眾互助、醫師發揮急診魂救助傷者的暖心故事。

傷者之一黃小姐分享，當時在捷運中山站誠品南西等待與女兒一起吃晚餐，她側身靠在柱子上時，突然間感覺被人很用力地撞了一下，肩膀感到疼痛，過了一陣子才發現遭刀刺傷，當時救護人員原本要先送她去醫院，但現場混亂且疑似有更嚴重的傷患（OHCA），黃小姐主動讓嚴重的傷患先送台大醫院，自己則選擇了熟悉的醫院就醫，展現了正向與包容的精神。

黃小姐也分享，現場有兩位醫師在場協助檢傷分類與指揮，她非常感謝他們，希望北市府能找到這些無名英雄，親自向他們致謝。

據透露，就在衛生局的努力下，確定了當時在現場幫忙的醫師為台大醫院醫師父女檔為顏瑞昇及顏均蓉，兩人當時只是路過現場，立刻父女同心發揮「急診魂」挺身而出協助。



現場民眾分享，顏醫師戴上手套，在混亂的現場非常鎮定地進行指揮，協助進行檢傷分類，判斷傷患的嚴重程度，確保重症患者能獲得最近、最好的急救資源，在不確定危險是否完全解除的同時，選擇留在現場救人，雖然顏醫師自謙「只是一個路過的醫師」，仍讓大家看見了醫師的使命感與無私的精神。

據了解，蔣萬安聽到這些故事後也覺得十分正面跟感人，因此今天下午親自向英勇的醫師致謝，也前往探視傷者，並再次強調市府會對大家提供最暖心的協助。同時，蔣萬安也指示社會局、衛生局推出安心小站服務， 在中山地下街R7出口地面層提供民眾諮商，另外也請局處研議推出無差別攻擊事件自我保護作為的相關文宣，希望提升民眾的防範意識。

