台大醫師父女顏瑞昇、顏均蓉：救人沒有考慮危險！

▲蔣萬安（左）代替傷者致謝，顏瑞昇（中）說救人是醫師天職。



（圖：北市府秘書處提供）

台北市發生隨機殺人事件，不幸造成四死十餘人受傷！台大醫院醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉現場協助搶救受傷民眾，外界稱讚兩人不顧危險救援傷者，這樣的行為就如同英雄一般。顏姓父女檔醫師昨（二十一）日透過台大醫院發布聲明，強調救人是醫師天職，沒有考慮可能發生的危險。

聲明指出，我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患場面，這是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時沒有考慮可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。

顏瑞昇醫師指出，其實整個傷害現場可以得到妥善處理，應歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，以及警察的維安工作。另外，現場也有許多熱心民眾在幫忙，我和女兒只是基於醫師專業稍微出一點力而已。

身為一位醫師，我由衷地期盼，逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，就會有人伸出援手的。