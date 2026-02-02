台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？

台大醫收「不得好死」明信片。（翻攝自施景中臉書）

台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？

收「充滿恨意」明信片 施景中曝內容

施景中表示，自己收到一張充滿恨意、沒有署名的明信片。裡面寫著「1.2兆軍購買破銅爛鐵」、「賴清德當台南市長貪污」、質疑小英總統的博士學位、最可怕的是說「柯文哲清清白白」，在最後面在詛咒他死，說他貪院長的位子。

廣告 廣告

施景中說，本來拿到就直接扔垃圾桶了。不過後來帶著憐憫的心，又把它撿了起來，想說他病的不輕，但看他的起手式和結尾，「我相信他是被網路上的一堆假訊息和仇恨的心操弄著」。

找不到政治理念和自己百分之百相同的政黨？

施景中表示，自己不是挺綠，以前批評過民進黨的一些人，也欣賞過國民黨的一些政治家。但是立委沈伯洋曾經說過，不可能找到一個政治理念和自己百分之百相同的一個政黨，如果有90%相符就很不錯了，所以含淚投票的情況有時就可能會發生。

施景中說，在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，看他們最近惡搞國政的狀況，「你還不醒過來嗎？，你還投給他們你是在想什麼呢」？

施景中強調，其實自己一點都不想當官，比較想幫助人和救人，但現在當一個小小的產科主任，常常要處理一大堆國健署、健保局、衛生局還有醫院的公文，偶爾還會有一些很奇怪的協會要求，「要你穿特別的顏色的衣服拍照打卡，來做某種宣示。三不五時需要參加很多行政會議，如果能不當主任我一定選擇不當」。

更多鏡週刊報導

葛斯齊深夜砲轟女星「從1人變2人一起騙」 怒喊：希望妳現在和閻羅王懺悔

冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲

藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安