台大醫收「不得好死」詛咒信！他嘆：被仇恨心操弄！還投藍白你是在想什麼？

[Newtalk新聞] 台大婦產科名醫施景中透露，近日收到一張化名「挺綠的忠告」的明信片，內容提及「賴清德當台南市長貪污」、「柯文哲清清白白」，還詛咒「你們會不得不死」，他認為，寄信人是被網路上的假訊息和仇恨的心操弄著，並大嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們、你是在想什麼呢」？





施景中（2）日發文提及，在公務信箱拿到一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內文寫著「你想要和林俊言一樣沒格想升官，捧賴（清德）的XX，賴是成大後醫，編1.25兆軍費要買破銅爛鐵，飛官死多少人，你要飛嗎？賴（當）台南市長和官員污多少，你怎不講，真是罄竹難書....柯文哲是清白的、被冤枉的，你們會不得好死，不要臉，想院長位」。

施景中說，本來想扔垃圾，但後來帶著憐憫的心，又把它撿起來，「他病的不輕」，看他的起手式和結尾，相信他是被網路上的一堆假訊息和仇恨的心操弄著。





施景中強調，自己不是挺綠，以前也批評過民進黨的人，也欣賞過國民黨的一些政治家，但民進黨立委沈伯洋曾說，你不可能找到一個政治理念和你百分之百相同的政黨，若有90%相符就很不錯了，所以有時就會有含淚投票的情況發生。





施景中直言，台灣目前遭受內政外交的嚴苛考驗，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？，你還投給他們你是在想什麼呢」？他說，其實自己一點都不想當官，比較想幫助人和救人，並呼籲大家，把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情。

