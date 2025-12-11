台大醫曝產婦憂鬱主因是婆婆 嘆新制讓醫院苦撐

國健署擴大產後健康檢查服務，新制立意良善，卻對醫院和產婦都造成負擔。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

國健署自今年5月起擴大產後健康檢查服務，要求產婦在產後2週、8週內各回診一次，並新增多項評估內容，盼能更完善掌握產後身心狀況。然而，台大婦產科名醫施景中嘆道，新制雖然立意良善，但實施後卻造成醫院負荷大增，許多醫院因「給付點數過低，檢查項目繁多」而苦不堪言，且因流程變得繁複，也導致不少產婦在第二次回診時選擇放棄。

施景中透過臉書發文指出，過去產婦只需回診一次，如今卻得跑兩趟門診排隊等待，導致不少產婦對新政策感到不耐，甚至在第二次回診時就不願回來。他坦言，擴大檢查確實能抓到不少產後憂鬱的案例，但就他觀察，造成產後情緒低落的最常見原因之一，是「婆婆對教養方式的干預」，他呼籲家中長輩應體諒新手媽媽的壓力和疲憊，「請不要再強加自己的觀念，也不要干擾年輕人教養小孩的方式。」

施景中分享，他最近遇到一名產婦，走進門診後沒有任何理由便不停落淚，只能哽咽說自己「生完後一直很憂鬱」，醫師隨即協助她轉介身心科進行評估與處置。該名產婦在看診結束後，更向醫師表達：「我今天最開心的事情，就是看到醫師您了。」施景中表示，儘管自己工作壓力沉重，能讓情緒低落的產婦因為看診感到開心，是他最珍惜的回饋，並承諾自己會努力下去。

國健署新制旨在完整評估產婦的身心狀況，但施景中透露，僅500多點的給付，卻要求醫院完成大量跨部門配合的檢查項目，導致醫院難以負荷。新制雖立意良善，但如何在給付點數、流程簡化與完善評估之間取得平衡，成為新制度能否順利推行的關鍵挑戰。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





