台大醫涉性侵竟沒撤照？衛福部遭監察院重批！石崇良揭關鍵

台大醫涉性侵未退訓反獲考照資格，監察院嚴厲糾正。衛福部部長石崇良今針對此事說明。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台大醫院婦產部接連爆發性侵醜聞，監察院更踢爆涉案醫師雖受懲處，竟未被退訓，反而取得報考專科醫師的資格，對此嚴厲糾正。衛福部長石崇良今(30)日表示，人皆會犯錯，不該因單一事件永久廢止證照，強調制度應兼顧比例原則。他承諾將推動性平教育、友善通報及快速處理機制，並優先調整涉案醫師職務降低風險。

在2021年至2023年間，台大醫院婦產部接連發生的重大違紀案件。其中，住院醫師黃信穎竟利用職務之便，以「性功能測試」為荒謬理由性侵女病患；而時任婦產部主任陳思原也遭指控，涉嫌利用職權對住院醫師進行性騷擾。這些離譜行徑不僅重創台大醫院聲譽，更讓外界質疑醫院內部的管理機制已經完全失靈。

監察院調查報告更直接點出制度面的荒謬之處，涉案的住院醫師雖然遭到懲處，最後卻仍順利完成婦產科的專科訓練。監察院為此通過提案，嚴厲糾正台灣大學、台大醫院及衛福部，直指台大醫院未能提供員工最基本的「安心工作職場環境」。監委更強調，現行制度對於終止專科訓練與轉換科別的規範明顯不足，要求主管機關儘速修補法制漏洞，才能在維護醫師權益的同時，真正保障病人的安全。

石崇良在出席「BioBridge 生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式後，針對各界關注涉案醫師是否應終止專科醫師訓練，進一步闡述立場。他認為，就像社會上所有犯過錯的人一樣，不可能一次錯誤就把人完全排除在社會之外，醫師同樣擁有執業自由與工作權益。因此，制度設計不宜因為發生單一事件，就直接採取永久廢止醫師證照的極端手段，相關規範必須審慎考量比例原則，並將後續的輔導與改善機制納入研擬，讓犯錯者有機會回到正軌。

石崇良指出，部分科別因工作特性較常接觸病患隱私，風險確實較高。未來一旦發生類似爭議，院方應優先調整涉案醫師的工作內容，以此降低潛在風險，隨後再啟動輔導與評估機制。衛福部也承諾將從三大面向著手改革：1. 是落實性別平權教育觀念；2.建立更友善的通報機制，鼓勵受害者勇於發聲並避免二度傷害；3. 則是要求院方在事件發生後必須快速處理，杜絕拖延心態。

台大醫院醫務秘書陳彥元則對此事表示，目前尚未收到正式公文，待院方收到函文後，將會根據監察院指出的缺失內容進行逐一檢討。針對內部流程需要調整的部分，院方將會提出具體的修正措施與改革方向，屆時會再向外界說明改進進度。

