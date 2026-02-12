台大醫父母！她自曝「丟臉愧疚」無優秀基因…網反誇

生活中心／饒婉馨報導

一名女網友在匿名論壇發文吐露心聲，表示雙親皆為台大醫學系畢業的頂尖人才，但身為「學霸二代」的她，成績表現卻與父母落差極大。儘管父母從不責備，甚至主動教導讀書訣竅並支持她的興趣，卻反而讓原 PO 感到愧疚，坦言「爸媽這麼強我這麼廢」並陷入自我懷疑。這種具備專業背景且能正向引導孩子的「導師型父母」，意外引發網友熱議。





基因未遺傳優良學業表現？外界眼光成揮之不去的陰影

原 PO 在《Dcard》敘述自己的家庭背景，父母不僅是第一志願高中的資優班學生，更曾入選國手培訓營，求學履歷極為亮眼；相比之下，她自覺沒有遺傳到優秀基因，國小成績常維持在 80 幾分，國中降至 70 幾分，到了高中更慘。當親戚關心考試狀況，或得知父母背景後的誇讚，都讓她備感壓力，認為講出成績會讓父母丟臉。實際上，原 PO 的父母十分體貼，他們看到成績單時不會動怒，而是抽出時間陪她複習，並溫柔提醒「不會就是弄懂就好，錯是進步的機會」 ，更強調段考不必太在意，重要的是大考與學習過程中的心態調適。





無條件的愛反成愧疚來源！諮詢如何解開心結與自我和解

原 PO 坦言這份關懷讓她倍感壓力，甚至因為無法達到父母的高度而產生愧疚感，目前正在尋求如何調整心態的方法，希望不再拿基因落差來懲罰自己。貼文曝光後，部分網友直言「你爸媽完全天使啊，家裡有錢本來就比較多試錯機會，追夢同時別忘記感謝他們」、「如果爸媽這麼厲害我會很驕傲耶，也覺得自己很幸福，爸爸媽媽這麼愛我，這麼聰明也不嫌我笨」，還有類似背景的網友共感表示「完全就是我，而且因為父母身邊一定有那種成功階級複製的小孩，對比之下自己看起來就更差了」

不過，有網友分析後指出「他們是優秀又開明的父母，往好處想，他們的優秀不是你達不到的標竿，而是扶持你可以有更多選擇的地基，至少你沒往很極端的方向走，還好他們也沒有太要求你 。你可以有其他的選擇，走自己的路，做自己想做的事，欣賞他們而不是跟他們比較」。













