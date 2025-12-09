台大醫申請「棄英文改採這科」3醫學系面試撞期「只能擇1」他給備戰策略

實習記者藍子瑄／台北報導

升學輔導專家劉駿豪指出，今年（115學年）一階採計社會科的醫療系組，總數擴增為 7 個。（圖／資料庫）

115學年大學申請入學簡章出爐，今年篩選規則大洗牌，不少科系不再以學測英文科作為第一階段主要門檻，改採社會科進行篩選，連台大醫學系也加入，使得採計社會科的相關醫療領域系組增加到 7 個。更讓考生崩潰的是，台大、陽明交大、成大醫學系二階甄試全都排在同一天，考生只能三選一，備戰策略大受影響。

醫學系篩選規則調整！多系組改採社會科成績 增加至 7 個

大學甄選入學委員會公布，今年共有 64 校、2206 個學系參與申請入學，提供 5 萬 450 個名額，比上一學年減少 404 個。最多校系將英文科作為檢定科目，高達 1098 個。

升學輔導專家劉駿豪指出，去年（114學年）申請入學，一階採計社會科的醫療相關系組只有馬偕醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系與牙醫學系等 4 個自費學系；但今年（115學年），新增 台大醫學系、中國醫藥大學中醫學系甲組與乙組 等 3 個系組，使總數擴增為 7 個。

劉駿豪指出，今年（115學年），一階採計社會科的醫療相關系組新增 台大醫學系、中國醫藥大學中醫學系甲組與乙組 等 3 個系組，使總數擴增為 7 個。（圖／資料庫）

他提醒，若目標是醫學系、牙醫學系或中醫學系，社會科仍需花時間準備，否則可能錯過多個重要選填系組。

醫學系考生最受衝擊！台大、陽明交大、成大甄試撞期 只能擇一報名

今年另一項重大變化是三所醫學系的甄試日期重疊。台大醫學系、陽明交大醫學系、成大醫學系的二階甄試都訂在 明年 5 月 16 日。考生必須提前選擇想報考的學校，等於只能在三間頂尖醫學院中挑一間報考，引發升學社群熱烈討論。

文社科系也劇烈變動！政大外交、北大應外改看國文單科 台大社會系改採數A

不僅醫療領域學系調整，文社科系也有明顯變化。像政大外交系、北大應用外語學系，以往都採計多科篩選，今年卻改為只看 國文單科成績；台大社會系則從過去採用數B，改為採用 數A。專家預期這些科系未來收到的學生類型會明顯不同。

篩選方式大改動恐讓考生卻步 專家提醒：6 個志願不能亂填

劉駿豪表示，台大、政大商管科系從數B改採數A的情況很常見，但非商管科系如此大幅變動比較少見。

而一階篩選若改變太多，考生對過篩機率沒有把握，往往會因此捨棄報名。他強調，申請入學志願只有 6 個，考生應該避免「亂填」或「空填」，沒把握就不要填，以免浪費志願。

