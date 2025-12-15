台大醫院元旦起新規定 不再主動提供門診費用收據

台大醫院。（圖／報系資料照）

為地球省一張紙、為環保盡一份心，台大醫院近期宣布自明年元旦起，門診收費櫃台將不再主動提供紙本收據，有需要者可主動告知。台大醫院北護分院同日啟動，金山分院則是明年3月1日起施行。院方也透露，未來朝檢驗、領單等單據採無紙化方向努力。

台大醫院官方臉書及Instagram今年11月底公告，為了環保自115年1月1日起，門診收費櫃台將不再主動提供紙本收據；並表示，「本院醫療費用資料皆上傳國稅局申報。如需紙本收據，請於批價時或事後主動告知櫃台，我們將協助列印！」

廣告 廣告

據《ETtoday健康雲》報導，台大醫院發言人陳彥元指出，越來越多行業推動無紙化，明年元旦起不再主動提供紙本收據，降低資源耗用；並以台大為例，每日門診量約1萬人次，落實後每日至少可省一萬張紙，當然若民眾需要，一樣會幫忙列印。不過，院方將朝檢驗、領藥等單據均採無紙化方向努力，進一步降低碳排量。

其實位於新北市板橋區的亞東醫院自今年下半年起就不主動列印收據，已經開始實施無紙化政策。國內其他大型醫院如台北榮總和新光醫院，都正在評估是否跟進此措施，一起節能減碳；據了解，新光醫院可能在明年農曆年後不主動開立收據。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

今10縣市停水！最長9小時無水用 影響範圍曝光

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心