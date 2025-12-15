台大醫院元旦起新規定！門診收費不主動給紙本收據

為響應環保與節能減碳，台大醫院宣布自115年1月1日起，門診收費櫃台將不再主動提供紙本收據，民眾若有需要可於批價時或事後向櫃台申請列印。台大醫院北護分院將同步實施，金山分院則自明年3月1日起跟進。院方表示，相關醫療費用資料皆已上傳國稅局申報，權益不受影響。

台大醫院元旦起門診收費不主動給紙本收據，全面推動無紙化。（圖／資料照）

台大醫院指出，每日門診量約一萬人次，政策上路後每天至少可減少一萬張紙張使用，有助降低資源消耗與碳排放。未來也將朝檢驗單、領藥單等文件全面無紙化方向推動，在兼顧民眾需求的前提下持續優化流程。

事實上，國內已有醫院提前實施相關措施。新北市亞東醫院今年下半年起已不主動列印收據；台北榮總與新光醫院也正評估是否跟進，其中新光醫院傳出可能於明年農曆年後實施不主動開立收據，醫界無紙化趨勢逐漸成形。

