台大醫院克服施工困境！「全自動發藥機」現身百年古蹟 可精準日調劑千盒藥品

台大醫院百年西址門診藥局導入全自動發藥系統，兼顧文化保存與醫療現代化。 圖：台大醫院／提供

[Newtalk新聞] 位於台大醫院總院西址院區的門診藥局，其所在建築為擁有百年歷史的珍貴文化資產。台大醫院指出，為了兼顧歷史保存與現代化的醫療需求，近日正式完成門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統的規畫與建置。這項工程在具有文化意義的場域中導入先進藥事科技，為傳統醫療服務環境開啟了全新的一頁。

目前這套自動化設備展現出優異的效能。台大醫院表示，該盒裝發藥機每日能夠支援近3800盒門診藥品的調劑作業，其運作效率與單一機器的服務量皆名列全國前茅。此系統不僅能有效因應大量門診領藥需求，更能在繁重的調劑工作中維持高度的用藥安全水準，明顯提高整體服務效率。

然而，在受嚴格限制的古蹟建築內進行大型設備更新是一項極大挑戰。台大醫院進一步強調，在兼具歷史價值與文化意義的古蹟內推動設備更新，需高度縝密的規劃與跨部門協調。由於建築結構與空間配置皆受限制，每一次設備搬運、藥檯調整與動線重新配置，都必須經過團隊的反覆模擬與審慎評估。

為了確保施工過程不影響建築本體，台大醫院在施工期間維持門診藥局服務不中斷，採取「白天維持正常運作、夜間及假日分段施工」的方式。團隊在有限時間內完成藥檯改修、線路整併與設備精細調校，克服了在古蹟中安全施工的種種限制。

台大醫院指出，雖然國內已有部分醫院陸續導入盒裝發藥機，但本次建置在規模、流程重塑深度及效能最佳化方面皆遠高於其他導入案例，具指標性意義。除了硬體安裝，團隊亦同步進行資訊系統整合、調劑流程再設計及庫存管理模式革新，歷經多次測試與修正，確保系統正式上線後能穩定運作。

對於未來的展望，台大醫院表示，此次於門診藥局成功導入自動化設備，不僅是科技升級，更象徵醫療品質與歷史文化並行的實踐成果。未來將持續依臨床實務與病人需求優化藥事流程，善用自動化與資訊科技，提供大眾更安全、迅速且精準的用藥服務，持續朝向高品質、以病人為中心的醫療目標邁進。

