台大醫院創亞洲首例！男子無心跳仍存活，雙心室輔助器取代整顆心臟成功

在醫療科技與臨床挑戰並進的時代，台大醫院再次締造醫學奇蹟！高階循環輔助團隊近日成功為一名末期心臟衰竭患者，執行亞洲首例「移除整顆心臟、以兩套長效型心室輔助器維生」手術，讓患者在無心跳情況下仍能穩定存活。

這名46歲男性患者罹患擴張型心肌病變，導致心臟功能全面衰竭，自8月起多次心臟驟停。儘管接受冠狀動脈繞道手術、主動脈氣球幫浦與葉克膜治療，病情仍未穩定。醫療團隊評估後，決定採取創新方案，於9月28日切除壞死心室，改以兩套長效型心室輔助器分別取代左右心功能，突破健保與醫材限制。

手術後，患者雖然沒有心跳，但兩套輔助器持續提供穩定血流，使全身循環維持正常。台大醫院指出，這項技術等同於全人工心臟（TAH）的替代方案，特別適合無可用TAH醫材或不適合傳統治療的重症病患。根據國際研究，這種「雙輔助器策略」可讓重症病人達到30天存活率53%、成功等待移植率26%。

目前患者術後恢復良好，已能進食與行走，正等待心臟移植。醫療團隊表示，這項突破不僅延續生命，更象徵台灣醫療技術已站上國際舞台，展現出「即使沒有心臟，生命依然能跳動」的醫療奇蹟。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

