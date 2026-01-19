台大醫院助理身分真好用！連環詐財500萬 從iPhone到機票都騙得到

台大醫院外觀照。資料照片

台大醫院醫生助理蔡姓女子多次利用職務之便斂財，詐欺手法層出不窮，像是無中生有製造出「台大醫院國科會計畫」，成功向業者騙得手機、電腦等電子產品，或是謊稱馬偕醫院有「提昇急重症及加護病房轉診品質計畫」，要旅行社代訂4張大阪來回機票卻不付錢，甚至連好友都不放過，用可低價買蘋果手機的話術騙錢，台北地檢署調查，蔡女詐騙所得逾500萬元，19日偵結，依詐欺取財、偽造文書等罪提起公訴。

起訴指出，45歲的蔡女和沈姓女子原是一對好姊妹，但她卻不顧姊妹情誼，向沈女謊稱朋友任職電信公司，可以低價買入蘋果手機，讓沈女信以為真，自2021年3月至2022年12月一共匯款81萬元5690元，砸下大錢的沈女遲遲等不到蔡女出貨，才驚覺上當受騙。

2021年12月12日起，蔡女利用台大醫院醫生助理身分，向游姓電子業者誆稱醫院有國科會計畫，老闆委託自己採買手機、電腦等電子產品，相關費用由醫院支付，甚至為了取信於人，要求游姓業者開立「國立台灣大學醫學院」統一編號發票，游姓業者相信了蔡女說詞，陸續交付iPhone、Apple Watch等產品。

一人分飾多角 被揭穿身分再變身

事後蔡女均未付款，甚至謊稱款項遭母親侵占，又假扮「台大醫院-米可」、「台大醫院-IVY」向游男聯絡，謊稱後續國科會計畫將由另一名同事負責，讓游男遭受近500萬元損害，不僅如此，蔡女還利用職務之便，取得李女身分證影本，並持該影本和游男簽立借款契約書，成功甩鍋給無辜的李女。

2022年2月15日至2024年8月4日間，蔡女受聘擔任台大醫院內科部主治醫生的研究助理，她不放過行騙機會，透過蝦皮網站偽刻「台大醫院內科部收訖章」，再向星愷公司佯稱，台大醫院有採購電腦、墨水等設備需求，而於2024年6月19日至8月30日間，在星愷公司訂購單擅自蓋用假章，讓該公司如實交付電腦、墨水及碎紙機等產品，最後是蔡女又久未付款，公司人員持訂購單前往台大醫院詢問，才知道受騙。

然而，蔡女的連環騙不僅如此，她透過友人向元豪旅行社王姓業務謊稱，馬偕醫院有「提昇急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，委託其訂購馬偕醫院員工旅遊機票，業務於2025年6月19日為蔡女訂購4章國泰航空大阪來回機票，總價共10萬元，蔡女取得訂位憑證再提供給林姓網友，林姓網友匯款6萬4200元，全數被蔡女侵占。

案件經由台大醫院、沈姓友人、游姓電子廠商、元豪旅行社等被害者提告，台北地檢署調查，依詐欺取財、偽造文書等罪提起公訴。



