台大醫院外爆全武行！小黃司機拖人狂毆倒地 網友：打完直接送醫

台北市中正區昨（29）日下午驚傳火爆衝突！地點就在台大醫院正門外，兩輛計程車司機疑似因糾紛爆發激烈口角，其中一名司機竟當街將對方拖下車，拳打腳踢狠揍到倒地不起，整段過程被路人錄下上傳網路，引發熱議。

事件發生在29日下午1時30分左右，地點位於台北市中正區公園路與常德街口、台大醫院正門外。根據民眾拍下的畫面可見，現場停著兩輛黃色計程車，周圍聚集4名男子，其中一名身穿黑衣的司機情緒失控，怒氣沖沖地衝向另一名男子，接著將他從車內硬生生拖出，當街拳打腳踢。

男子被拖出後，連續遭拳擊與腳踹，最後重心不穩摔倒在人行道上。黑衣男仍不罷休，又補上數拳，場面火爆到路人驚呼連連，不少人停下圍觀拍攝。

影片在網路上瘋傳後，引發網友熱議。警方隨即主動介入了解，中正一分局指出，截至目前為止，台大駐衛警與派出所都未接獲即時報案，但因畫面明顯涉及施暴，警方已主動循線調查。



