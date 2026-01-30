台大醫院婦產部性平事件 監察院糾正台大、台大醫院與衛福部

監察院針對臺大醫院前醫師黃信穎與前婦產科主任陳思原性騷性侵案提出糾正，監察委員紀惠容(見圖)說明調查結果。(記者陳志曲攝)

〔記者施曉光／台北報導〕根據監委紀惠容、王幼玲調查，台大醫院婦產部在民國110年間發生前住院醫師黃信穎以進行「性功能測試」為由性侵女病患，111至112年間又發生前台大醫學系教授陳思原在兼任婦產部主任期間利用公務權勢，性騷擾住院醫師，監委發現相關機關處理本案時涉有諸多違失，因此監察院社會福利及衛生環境委員會在1月21日通過2位監委提案，糾正台灣大學、台大醫院與衛生福利部。

紀惠容、王幼玲指出，陳思原利用主管身分地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮的住院醫師性騷擾，但台大醫院婦產部卻忽視部內性騷擾問題，受害者或畏懼遭到報復，或認為申訴沒有實際效果，在受害後都不敢提出申訴，凸顯台大醫院竟連提供院內女性同仁「安心工作之職場環境」的最基本需求都無法做到，違失情節重大。

此外，監委認為，台大醫院在處理本案時，未即時依性別平等工作法，對陳思原做相關禁制處分，導致多名被害人在陳思原接受訪談調查後不久，又遭陳思原以「道歉」名義不當接觸，蒙受二次傷害，而且在禁制處分作成後，台大醫院又未能落實執行，陳思原依然能固定、持續進出該院婦產部住院醫師研修辦公室，更屬不當。

監委指出，陳思原同時擁有教師與醫師雙重身分，台大醫院在113年調查時曾做出大過1次懲處建議，報請台灣大學續處，但台灣大學在審議時卻都沒有議決，台大與台大醫院長期未能明確劃分同時具教師與醫師雙重職務身分者的行政監督職責，確有違失。

此外，針對黃信穎性侵病患案，根據紀惠容、王幼玲的說明，黃信穎以進行性功能測試的名目，要求A女在沒有護理師陪同的情況下，於診間褪下下身衣著並躺上檢查台，進而趁機實施指侵，案發後A女於急診病床向護理師求助並委由親友代為報案，但台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，導致黃信穎在事發後仍能到急診病床接觸被害人，造成A女極度驚嚇恐慌。

監委表示，台大醫院針對本案行政調查後，雖給予黃信穎記過2次懲處，卻仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練，衛福部應以本案為鑑，儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，並適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

紀惠容、王幼玲強調，醫師懲戒制度為確保醫療品質和維護病人權益的重要機制，但現行醫師懲戒欠缺跨機關通報及橫向聯繫機制，導致地方衛生主管機關往往因無從知悉醫師有違反性平案件情事，延宕醫師懲戒權行使，但司法院釋字第583號解釋公布至今已逾20年，多數機關都已陸續推動完成業管法規的「懲戒/懲處權時效」相關修法事宜，反觀衛福部至今仍怠於研提相關法規檢討修正，顯有怠失。

