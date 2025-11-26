台大醫院完成全台首批雙腔無導線心律調節器植入，台灣心律治療進入新紀元

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

台大醫院心臟內科心律不整團隊再創國內醫療里程碑。自 2023 年起受邀參與全球指標性的「Aveir Dual-Chamber Leadless i2i IDE Study（AVEIR DR i2i Study）」，成為台灣唯一合作醫療中心，並成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」臨床植入。此技術突破長期以來無導線節律器僅能單腔起搏的限制，象徵台灣正式邁入心律調控治療的新時代。

廣告 廣告

台大醫院在臨床試驗期間共為 5 位患者完成植入，追蹤近3年，結果顯示，裝置運作穩定，心房與心室可維持良好同步性，患者心臟功能、運動耐受度與生活品質均明顯提升。

該系統已於 2025 年 9 月獲 TFDA 核准，可望於 11 月底至 12 月初正式納入臨床使用，醫院預計今年 12 月再安排 3 位患者接受治療，讓更多病人受益。

技術三大突破：從單腔進化到雙腔

過去台灣使用的無導線節律器皆為「單腔心室型」，無法進行心房起搏，由於心房肌層極薄，使裝置固定成為技術難點，因此，全球多年來始終未能廣泛臨床應用。

此次導入的系統具三大革新：

1. 安全性與舒適度大幅提升

— 無需胸前導線與皮下電池，經股靜脈微創植入

— 裝置小如子彈、術後幾乎無疤痕

— 降低感染、導線脫落等併發症

— 電池壽命長達 8～12 年，減少手術次數

2. 電池可更換、延長使用期限

電力耗盡時可微創取出並更換裝置，而非在體內累積多顆節律器，對年輕患者尤其有利。

3. 心房起搏＋雙腔同步（Dual-Chamber Pacing）

系統可在心房起搏並以體內無線技術與心室裝置協同運作，模擬自然心律，改善血流動力學與預後。此突破也讓過去無法受惠的竇房結功能不全患者獲得新治療方案。

展望：下一步朝「生理性起搏」邁進

目前無導線節律器主要起搏右心室，雖安全便利，但同步性仍不及使用傳導系統的傳統節律器。台大團隊指出，能利用心室傳導系統的無導線技術已進入人體試驗，未來將進一步改善心室收縮效率，造福更多患者。

台大醫院心律不整團隊表示：「雙腔無導線節律器特別適合血管條件受限、感染風險高或多次導線置換的患者。本次導入不僅是技術突破，更代表台灣在心律不整治療上邁出關鍵一步，未來將帶動整體照護模式的重大變革。」

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·心肌梗塞「5個非典型症狀」更常見！肩頸痠、消化不良注意 醫示警：發作前1個月就可能出現

·心肌梗塞突發作！醫授「送醫前自救方法」 肩膀痠痛活動後又好是警訊