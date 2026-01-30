台大醫院屢爆性平案遭監察院糾正 石崇良：人皆可能犯錯

監察院日前因台大醫院婦產部前醫師性侵病患，及前教授性騷擾住院醫師案件，正式通過糾正國立臺灣大學、台大醫院及衛福部。衛福部長石崇良今（29）日表示，將強化同仁們的性平意識，同時確保申訴機制不會對受害者造成二次傷害，同時對於犯錯者，應建立輔導機制讓其回到正軌。

監察院揭台大醫院管理違失 衛福部遭指怠於修法

監察院調查報告指出，台大醫院婦產部前醫師黃信穎 於110年間，利用急診診療機會性侵女病患；而前教授陳思原於兼任部主任期間，利用權勢性騷擾多名住院醫師。監察委員紀惠容及王幼玲批評，台大醫院未能提供同仁安心的工作環境，且在處理過程中未落實禁制處分，導致受害者在案發後仍遭加害者不當接觸，造成嚴重的二次傷害。

此外，監察院亦點名衛福部存在制度漏洞，指出醫師懲戒制度缺乏跨機關通報與橫向聯繫，導致地方衛生機關常因資訊落後而延宕懲戒程序。監察委員特別強調，衛福部迄今仍怠於針對醫師懲戒權的時效進行法規檢討與修正，導致司法實務上出現類推適用行政罰法3年時效的困境，難以有效貫徹維護職業紀律的立法旨意。

強化性平教育機制

對於監察院的糾正與批評，石崇良今日受訪表示，仍需仔細研讀完整報告，但也承認相關案件凸顯出臨床醫藥同仁的性平觀念亟需落實，衛福部未來將強化教育訓練，並鼓勵同仁勇敢發聲。

石崇良指出，醫療機構內部必須建立更暢通且友善的申訴機制，確保機制運作時不會對受害者造成二次傷害，且一旦發生案件必須快速處理與止血，並即時檢討改善方案。

針對黃信穎在發生性侵案後仍如期完成專科醫師訓練的爭議，石崇良表示，將研擬相關法規與指引，未來會考慮在專科醫師訓練中加入終止要件或適時轉換科別的機制。

石崇良強調，醫師在職業過程中若發生過錯，應視情況先行調整工作內容以降低風險，而非僅僅採行廢止執照等極端手段，應兼顧比例原則與後續的輔導機制。

反對一次性排除社會

面對外界質疑犯下嚴重罪行的醫師是否應永久廢除執照，石崇良表示，人皆可能犯錯，目前的社會規則並非一旦犯錯就將其完全排除在社會之外，而是應建立輔導機制讓其回到正軌。雖然醫師職業因工作性質較常接觸病患隱私，風險較高，但未來應透過工作內容調整與風險評估，在限制部分權力的同時，仍保留其職涯回歸的可能性。

針對監察院要求的醫師懲戒通報與時效修法，石崇良說，衛福部會進一步檢討。健全的醫師懲戒制度是維護醫療品質的基石，衛福部將努力填補制度縫隙，確保懲戒權行使的即時性與有效性，以落實病人安全。

台大醫院醫務秘書陳彥元則表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。