台大醫院性平事件 石崇良「犯錯說」引議

台大醫院性平事件頻傳，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。不過，衛福部長石崇良的回應，引發外界質疑失言。

衛福部長石崇良30日說，「人都會犯錯，所以犯錯之後，我們怎麼讓他輔導那回到正軌，這才是我們現在這個，大家所共同認識的這個社會的規則，而不是一犯錯，就把他排除在社會之外。」

台灣醫療改革基金會則批評， MeToo運動已經讓社會了解到性暴力傷害會影響受害者一生，醫療場域因為具備高度專業信任、資訊不對等與權力落差，其罪行應更為嚴重。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠認為，「發生在醫療場域的事件，大多是利用對醫師專業的信任，醫病資訊以及權力落差所犯下的罪刑，那對於受害人的傷痛，是很難用人都會犯錯來輕輕帶過。」

中華民國醫師公會全聯會則認為，醫師也是人，有《憲法》保障工作權，不應無限上綱，性騷有很多層級，如果嚴重到需要廢照，應由醫師倫理委員會處理，不該將「性騷」與「廢照」畫上等號，尤其是仍在調查階段的性平事件。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，「如果說有一個醫師，他因為牽扯到性平事件，那性平事件可能還要再需要相關委員會審議，或是說來評議，這個性平事件是不是真的醫師有犯錯，如果說一牽扯到性平事件，就要廢除醫師執照的話，這個我們是反對的。」

衛福部則在臉書發文強調，對於任何形式的性平事件，均秉持「零容忍」立場，醫師懲戒應符合比例原則，將在收到監察院調查報告後積極研議，以完善相關法制。