台大醫院性平案遭糾正 石崇良：將研擬相關限制

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）台大醫院性平事件頻傳，監察院通過糾正案。衛生福利部長石崇良今天說，會研擬相關的限制，「人都會犯錯」，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則考量。

監察院21日通過提案，糾正台灣大學、台大醫院及衛生福利部。監委指出，台大醫院未正視該院婦產部性平事件，無法提供同仁「安心工作之職場環境」，導致被害人蒙受二次傷害，違失情節重大，也要求衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

石崇良今天出席台北醫學大學活動後，接受媒體聯訪回應監察院糾正案。他表示，台大發生的案件，凸顯出臨床人員對性別平等觀念的落實仍有強化空間，同時也要鼓勵受害者勇敢Speak up（說出來）。

石崇良強調，衛福部會強化的是教育，讓所有醫療人員對性平觀念要更落實；第二是確保申訴機制暢通且友善，避免投訴者遭受二度傷害；第三是快速處理、不拖延，及時「止血」並針對缺失進行改善。

石崇良坦言，醫師日常工作因科別特性，較常有機會接觸個人隱私，對於曾犯錯的醫師，應先透過調整工作內容來降低風險。不過，他也強調，社會的一般認知並非一犯錯就將人永久排除在外，處理上須兼顧輔導機制。

石崇良表示，如何在事件發生後，透過工作調整、風險管控、輔導評估，讓犯錯者有機會回到正軌，同時兼顧職業自由與社會安全，這套程序至關重要，相關處置必須考量比例原則，「人都會犯錯」，而非僅因單一事件就廢止醫師執照或證書，後續將一步步落實相關機制。（編輯：管中維）1150130