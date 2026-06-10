台大醫院成立亞太唯一癌症碎化消融訓練中心 打造無創抗癌核心

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台大醫院正式成立亞太癌症碎化消融訓練中心，原廠總裁及高層主管來台會晤黃凱文教授（右）。台大醫院提供

癌症治療邁入「無創、精準、個人化」新時代！台大醫院長期深耕癌症微創介入治療，結合內外科、影像醫學、麻醉、護理、工程與臨床研究跨領域團隊，持續推動高難度腫瘤治療創新。自2025年引進最新「聚焦超音波組織碎化消融治療（Histotripsy，俗稱碎化刀）」以來，台大醫院在短時間內完成多項臨床試驗與高難度癌症治療，卓越的臨床成果與學術表現深受國際肯定。

原廠HistoSonics本周正式宣布，將於台大醫院設立「亞太區唯一癌症碎化消融訓練中心」，全面推動台灣成為亞太無創癌症治療的國際核心。Histotripsy是近年全球腫瘤治療最受矚目的重大突破，該技術利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內部產生微氣泡雲，透過氣泡快速形成與崩解的「機械力量」使腫瘤組織碎化、液化。與傳統治療不同，碎化刀不依靠高溫燒灼、低溫冷凍或放射線來破壞細胞，能有效避免熱傷害並保護周邊重要血管與組織，被醫學界視為癌症治療從「微創」跨入「無創」的關鍵里程碑。

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台大醫院目前在碎化消融的臨床與學術上，均交出亮眼成績單。在臨床應用上，台大團隊已將此技術成功應用於多種困難癌症與複雜位置的腫瘤，建立包含病人篩選、影像評估、精準治療計畫、麻醉協作、術中即時監測到術後追蹤的標準化完整流程。在學術研究方面，相關創新成果多次登上國際醫學會議，展現台大醫院在無創腫瘤消融與跨科別協作的雄厚實力，獲得國際專家高度評價。

碎化刀原廠HistoSonics與台大醫院正式簽署合作協議，同時完成亞太訓練中心掛牌。台大醫院提供

台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文教授表示，此中心成立後，將肩負起培訓亞太地區頂尖醫療人才的重任，未來，來自日、韓、星、馬等國的醫療團隊都將至台大醫院接受標準化訓練。黃凱文教授長期投入腫瘤消融與微創治療，是推動此項新技術引進、臨床試驗與國際交流的核心靈魂人物，台大醫院將以此訓練中心為基地，持續深化無創治療的臨床應用，造福更多難治癌症患者，並讓台灣的醫療創新實力在全球舞台上持續發光。

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