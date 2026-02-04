台大醫院採「冷凍保存捐贈主動脈」技術 成功救治重傷患者

台大醫院團隊以「冷凍保存捐贈主動脈」技術進行移植，不僅完成亞洲首例手術，也是全球首例成功將這項技術用於救治重傷患者，相關研究已登上國際期刊，成果僅次法國團隊。

氣管重建是胸腔外科最困難的手術之一，台大醫院團隊在國科會支持下，捨棄早期失敗率高的3D列印人工氣管，轉而採用「冷凍保存捐贈主動脈」進行移植。

台大醫院外科部特聘教授暨部主任陳晉興4日指出，法國研究團隊率先發現，將捐贈者的人體主動脈血管移植至氣管後，能自然分化並長成氣管所需的軟骨與黏膜細胞。台大團隊是亞洲首個投入這項技術的團隊，並在2021年完成第一例手術，成果僅次法國團隊，研究結果也登上國際期刊。他說：『(原音)後來在2018年法國團隊發現用捐贈的人體主動脈，它是血管種到氣管之後，竟然會長成氣管的軟骨跟黏膜細胞，它到目前為止已經成功50例。我們台大團隊是亞洲第一個這樣子做，我們在2021年就完成了第一例，到現在也已經完成了六例。』

他說，台大團隊成功救治一名因颱風天電線繞頸、導致氣管毀損的年輕患者，也是全球首例將此技術應用於重大創傷的案例。

台大醫院外科部主治醫師洪琬婷說明，研究團隊透過動物實驗，釐清主動脈誘導再生的機制，新生的軟骨細胞並非來自捐贈者的主動脈，而是主動脈會分泌「成纖維生長因子2」(FGF-2)，她說：『(原音)在主動脈這邊會分泌一些生長因子，去促進這個細胞的前驅來爬過來裡面，同時進行軟骨的分化。另外，在主動脈裡面它的結構蛋白質，很適合細胞去移動的，所以細胞走到這邊變成軟骨之後，它就好像上了一個高速公路，它就會沿著這個主動脈的組織去移動。』

她說，對外科醫師而言，技術關鍵在於移植時盡量擴大接觸面積，讓前驅細胞有更多空間生長與遷移；未來也希望能了解主動脈中其他促進組織再生的關鍵成分，並透過組織篩檢，找出更適合作為重建材料的組織來源。

展望未來應用，陳晉興說，技術補足臨床應用的知識缺口，也展現極高的醫學轉譯價值；軟骨再生機制未來有望應用於人類老化關節，此外，團隊正投入「異種移植」研究，探索未來是否能利用基因改造動物器官或組織，以解決捐贈來源不足的問題。