台大醫院推安寧緩和醫療 訂3步驟由病人選擇

民眾常誤認安寧緩和醫療形同「放棄治療」，多在疾病末期才願意接受，錯失照護良機。台大醫院推動安寧緩和共同照護並訂出三階段標準作業流程，先由治療科別醫師提供安寧緩和醫療等治療選項，病人有意願接受後，再由安寧緩和科的醫師說明。院方分析，接受此模式的末期口腔癌病人死亡前可降低住院次數，減少化療等積極治療的痛苦。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，該院統計安寧病房收治個案，高達三分之一成功轉介時已是疾病末期，「病人懨懨一息，神志都不清楚」，往往1天內就病逝了；目前安寧床位有限，病人若已瀕臨死亡才送到安寧病房，恐無法即時取得病床，安寧團隊也難以提供完整照護，建議病人被診斷為末期時，安寧共照團隊就應馬上介入，提供安寧緩和醫療選項，讓病人改善惡心、嘔吐等不適。

程劭儀說，安寧緩和醫療困境包括轉介過晚、跨科別轉介困難及病人習慣以疾病治療為核心，較難接受安寧緩和醫療；台大醫院訂出由治療科別醫師提供治療選項，再由安寧緩和醫師介入說明，最終由病人自主決定治療選項的醫病共享決策（SDM）三階段流程，幫助末期癌症、非癌症病人盡快進入安寧緩和醫療。

台大醫院分析逾400位第四期口腔癌病患，其中約200人接受前述安寧共照模式，另200人則循傳統治療模式。台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑說，研究結果發現，接受安寧共照模式病人死亡前3個月的住院次數，較傳統模式病人至少減少1次住院次數，代表病人症狀獲得更好的控制，不必奔波往返醫院。此模式已推廣到胰臟癌、肝癌等癌別，並評估擴及心臟衰竭等非癌症病患。

