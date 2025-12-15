台大醫院明年起不主動給紙本收據！ 「這醫院」將跟進

台大醫院明年起不主動提供紙本收據，新光醫院也評估，在明年農曆年後跟進。（圖：Google地圖）

為了加強節能減碳，醫院將加速推動無紙化。台大醫院正式宣布，明年1月1日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。新光醫院評估，在明年農曆年後跟進。台北榮總也認為，如今收據意義不大，未來一定會持續減少紙本使用。

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，做為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據。不過，台大醫院已經宣布，從明年元旦起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，北護分院也將在同一天啟動，金山分院則將從明年3月1日起實施。

台大醫院發言人陳彥元表示，許多行業都推動無紙化，各醫院近年也加強ESG相關政策，目標減少列印收據，降低資源耗用。以台大為例，每天門診量約1萬人次，落實這個制度至少可省下1萬張紙，但若民眾需要，仍會列印；此外，院方未來將朝向檢驗、領藥等單據都採無紙化，深化節能減碳。

新光醫院副院長洪子仁說，民眾目前繳交醫療費用管道十分多元，包括手機支付、自動繳費機等，醫院相關醫療費用也都上傳至國稅局。減少列印收據是大勢所趨，可有效減少砍伐樹木，估計1天減少3千張以上的紙本收據，每年可省下百萬張紙。

無紙化未來將逐漸成為主流，亞東醫院從今年下半年起已不主動列印收據，而台北榮總副院長李偉強表示，年長者看病後還是有拿收據的習慣，北榮目前做法是符合「醫療法」22條應開給收據的規定及醫院ESG推動，但時代進步下，收據的意義已經不大，未來時勢所趨，一定會減少紙本的使用。