台大醫院癌醫中心分院7週年 黃銅雕刻紀錄建院歷程

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

台大醫院癌醫中心分院，今（19）日舉行「7週年慶暨紀念銅雕揭幕典禮」，台大癌醫主要捐贈者永齡基金會創辦人郭台銘，也到場見證承載初心、跨越時間的里程碑。癌醫中心表示，典禮以「因愛而真，承志以行」為主題，將癌醫中心近20年建院歷程與醫療成就，以黃銅雕刻形式，永久鑲嵌於癌醫中心1樓石牆，象徵世紀捐贈的精神傳承，與建院壯舉的完成。

揭幕儀式由台大校長陳文章、醫學院院長吳明賢、附設醫院院長余忠仁、癌醫中心榮譽院長鄭安理、現任院長楊志新等主賓，與創辦人郭台銘一起邀集了各界嘉賓，一同見證一份初心的啟動，以及一場超越時間與金額的行動。

癌醫中心表示，回溯至2007年，創辦人郭台銘因親人罹癌所承受的深切悲痛，轉化為回饋社會的仁心關懷，允諾捐資逾新台幣兩百億元，並於隔年攜手國立臺灣大學簽署合作合約，共同推動台大醫院癌醫中心分院的興建，寫下臺灣醫療史上最大規模的個人捐贈紀錄。

癌醫中心表示，歷經19年的規劃、興建與完善，醫院主體「永真樓」、質子治療中心「永如樓」及生醫工程研發基地「永齡館」等，相繼落成啟用，形塑集結臨床治療、醫學研究、前瞻科技與人文關懷於一體的癌症醫療樞紐，為臺灣邁向「華人第一、世界一流」的醫學目標奠定關鍵基石。

永齡健康基金會董事長郭曉玲表示，台大癌醫中心的捐贈來自一份初心，啟動了改革的引擎。這份愛，不是悲傷的延續，而是化為行動的力量。這不是一個人的事，而是一群人對未來的共同責任。園區內3棟樓的命名，更承載著父親與我們全家的情感。

郭曉玲表示，例如永真樓，來自一個兒子，對母親的感念。永如樓，是一位丈夫，對愛妻最深的思念。永齡館，則是以父母之名，承載著雙親給予的生命與價值。親情、真愛、還有傳承，在這個園區裡交會。讓醫療有溫度，讓科技有方向，也讓善意，能夠繼續被延續。

郭曉玲強調，衷心期許，這份愛能夠超越有形的建築，化為無形的力量；因愛而真，因為愛而成真；承志以行，讓初心繼續被實踐。

癌醫中心病友陳文茜，因郭台銘創辦人的引薦，來到台大癌醫中心治療。雖然飽受病魔折磨，但是在癌醫中心無微不至的治療關懷下，仍以堅強的心志，持續進行工作。今天也特別到場獻上祝福，感謝因為創辦人郭台銘的初心，建設了台大癌醫中心。也感謝院長楊志新領導的極高專業醫護團隊悉心照護，而癌醫中心的存在，對社會帶來的福祉與病人的力量，是傳遞人類對癌症醫療的希望永存。

臺大醫院癌醫中心分院指出，自2018年正式啟用以來，已建構全臺最完整的癌症治療體系，涵蓋質子與光子治療中心、多專科整合門診、全人照護模式與精準醫療布局。未來將持續秉持「病者為本、仁心為念」的核心精神，推動醫療科技與人文關懷並進。

院長楊志新指出，癌醫中心開幕之初，即面臨COVID-19疫情的嚴峻考驗，能在艱困中持續前行，關鍵在於創辦人郭台銘的大愛，以及社會各界善心人士長期的信任、支持及資助，更仰賴臺大醫院專業醫療人員、19年來的義無反顧、全力以赴的投入。透過多專科同時就診的整合模式，不僅提升醫療品質與效率，也吸引國際病患慕名而來。

楊志新表示，7年來已有眾多國際癌症醫療機構到院參訪交流，台大癌醫中心也協助多國，培訓各級專科醫師及醫療專師，並推動多項國際合作研究與臨床試驗、定期舉辦國際會議，並有數位諾貝爾級癌症研究大師到院指導。

楊志新強調，已達成創設癌症中心的初期目標，但不會止步於此。未來將持續推動癌症精準預防及早期偵測、加強癌症復健醫學與癌症早期診斷與治療的新模式，加深癌症轉譯研究，並與臺大總院深化合作合併，在抗癌的道路上攜手前行，引領世界抗癌新潮流。

照片來源：台大醫院癌醫中心分院提供

