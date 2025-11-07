台大醫院研發「元宇宙平台」 手術精準定位

▲台大醫院利用延展實境（XR）技術，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 在AI人工智慧與醫療科技快速演進的時代，對於手術及照護精準度須大幅提升。台大醫院今（7）日舉辦記者會時，提到現在可透過實境（XR）技術，並將患者的電腦斷層影像轉會為1：1的數位孿生模擬，可讓外科醫師在虛擬環境中進行手術規劃和模擬，且精準度就像擁有「導航系統」般精確輔助。

台大醫院外科部主任陳晉興與台大電資學院教授洪一平共同主持，發表世界級元宇宙手術模擬輔助平台。台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1數位孿生模擬（digital twin），讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」般精確輔助，可大幅提升手術安全與效率。

陳晉興指出，其實這項系統在手術中、手術前都可使用。醫師說，外科手術不能僅是靠著醫師有經驗，而目前系統已經發表相關論文，且開始臨床應用。

▲台大醫院開發元宇宙技術，讓手術定位可更精準。（圖／記者張乃文攝）

陳晉興說，簡單來說，這項系統就是先將人體做成數位分身後，重疊在真人身上，就可以透視，以進行開刀前的模擬教學，現在有應用在輔助單孔胸腔鏡手術傷口位置的選擇，臨床試驗收案80人，平均可減少13至14分鐘。

另外，也可輔助術前電腦斷層定位肺結節。陳晉興說明，這部分預計收案20人，醫師可透過XR系統的定位輔助線及病患身上的標記入針，透過輔助線上的刻度決定入針深度，平均誤差可小於10mm。

陳晉興提到，這可說是未來手術室的概念。

台大公共衛生學院教授陳秀熙則分享，元宇宙概念在公共衛生領域的應用潛力，包括數位分身技術可用於模擬流行病傳播、政策評估及健康教育，打造虛實整合的國民健康防護網。

