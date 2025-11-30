台大醫院虎尾院區二期今動土 賴清德肯定劉建國為民力爭百億經費

台大醫院虎尾院區二期今動土，總統賴清德出席典禮。（劉建國辦公室提供）

歷經多年努力與跨部會協調，台大醫院雲林分院虎尾院區「第二期醫療大樓及綜合大樓新建工程」今日正式動土，由總統賴清德親自主持。他回憶醫師時期，雲林重大急症需長途轉送至成大，深感在地醫療量能不足，因此肯定立法委員劉建國自2019年起全力奔走，促使計畫突破重重關卡，迎來雲林醫療史上關鍵的一刻。

賴清德強調，虎尾二期工程得以從原定65億擴增到129 億，背後正是劉建國多年間鍥而不捨的努力與奔走。賴清德承諾中央會持續全力投入，推動雲林醫療量能提升至醫學中心等級，全面強化急重症照護，工程預計於2029年完工啟用。

廣告 廣告

總統賴清德肯定立委劉建國為民力爭百億經費。（劉建國辦公室提供）

台大雲林分院馬惠明院長說，近年兩項重大建設「國家級高齡研究中心」與本次「虎尾二期大樓」，都在劉建國委員催生下得以推進。尤其疫情期間營建成本暴漲近五成，計畫一度陷入停滯危機，劉委員再次奔走行政院促成預算追加，讓工程得以續命，將台大與雲林的事視為己任，院方深表感謝。

劉建國表示，虎尾二期預算從原先65億一路提升至111億，如今再增加到129億元，中央的支持至關重要。他感謝總統自行政院長任內即給予支持，也感謝前總統蔡英文、前院長蘇貞昌的全力相挺。肯定王崇禮、黃瑞仁到現任院長馬惠明，歷任院長皆為此案盡心投入。

劉建國說多次質詢、會勘及無數次協調會向中央請命，只為「讓雲林的長輩不必再跨縣市就醫」，讓醫療資源真正回到在地。

劉建國指出，未來兩大建設完工後，將成為中部醫療照護雙核心燈塔。（劉建國辦公室提供）

除成功爭取虎尾二期醫療大樓之外，因應超高齡社會，劉建國自馬政府時期即著手爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」落腳雲林。該中心由中央投入39億經費，將作為全國高齡政策的核心智庫，也能就近服務雲林長輩，落實「在地健康老化」。

國家級高齡中心已於2022年8月動工，預計今年底完工、明年啟用；而今日正式動工的虎尾二期醫療大樓則象徵雲林醫療再升級、絕不被邊緣化。

劉建國指出，未來兩大建設完工後，將成為中部醫療照護雙核心燈塔，並成為嘉南平原最具指標性的重症醫療與教學研究重鎮，對周邊縣市也將產生深遠正向影響。

更多鏡週刊報導

刑事特搜／3歲女童遭噴槍對口殺害 狠父扯謊脫罪遭台大醫院識破

【有片】91歲翁駕車載妻就診 誤踩油門衝進台大醫院涼亭

專業研究生進駐校園 純德小學、淡江大學攜手支持兒少心理輔導