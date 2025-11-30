中部中心/綜合報導

臺大醫院雲林分院虎尾院區，新醫療大樓在30日舉行動土典禮，規劃地上十層，地下三層，總共提供531床，預計118年底完工啟用，雲林縣長張麗善表示，醫療大樓完工後不只病床數增加，醫療陣容也更堅強，讓地方有充足的醫療資源。

台大醫院虎尾院區新醫療大樓動土 張麗善:重要里程碑





總統賴清德，雲林縣長張麗善，一同出席，臺大醫院雲林分院虎尾院區，新醫療大樓動土典禮，象徵中央與地方，對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的重視，未來將成為嘉南平原，最具指標性的急重症醫療中心。

新醫療大樓規劃地上10層地下3層可提供531床 預計118年底完工啟用





虎尾院區新醫療大樓，從105年啟動規劃，受到疫情和多項因素影響，經費不斷上漲，幸好中央地方合作，工程才順利動土，這棟新醫療大樓，規劃地上10層、地下三層，可提供531床，預計在118年底完工啟用。

新醫療大樓將大幅強化醫療量能 落實醫療平寫下新的里程碑









新大樓，新增複合式手術室、加護病房、還有急診重症處置空間，將大幅強化醫療量能，落實醫療平，，寫下新的里程碑。





