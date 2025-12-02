台大醫院虎尾院區第二期醫療大樓動土 賴總統：這將是「雲嘉南的醫療燈塔」

總統賴清德主持臺大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動工典禮，期待成為「雲嘉南的醫療燈塔」。（圖片來源／劉建國委員臉書）

臺大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓11月30日正式舉行動土典禮，總統賴清德致詞時指出，這座醫療大樓被定位為「雲林的台大醫院」，是「雲嘉南的醫療燈塔」，並特別感謝曾經幫助催生這座醫院的人，不論是台灣大學校長陳文章、台大雲林分院長馬惠明、雲林縣長張麗善、立委劉建國還是政務委員陳時中等人。

雲林縣府表示，這項工程不僅是雲林史上最大規模的公共醫療建設，也是政府推動「健康台灣」願景的重要實踐。工程預計於118年底完工啟用，未來將成為雲嘉南最具指標性的急重症醫療與教學研究中心。

臺大醫院虎尾院區二期動工，總統期待成為醫療中心

總統賴清德表示，當年還在成大醫院當住院醫師，急診的時候常常接到來自雲林鄉親，重大急症送到成大急診，比較嚴重疾病會住成大醫院的加護病房，有時候覺得很可惜，因為路途遙遠、時間耽擱，到急診已經來不及了，即便來得及，之後住到普通病房，看到家屬來回奔波，也覺得不捨得。

「我們真的希望雲林虎尾分院會成為雲林另一座醫學中心。」賴總統說。他還特別感謝計劃推動過程中很多人的幫忙「特別感謝張麗善縣長，因為我當過縣市長，沒有錯，如果行政團隊沒有幫忙，無形當中時程會耽擱，如果有現政府有全力幫助就容易成功。」

台大校長陳文章支持，建設如期完成

他還感謝說「陳時中政委居中協調，感謝台大校長陳文章大力支持，讓這個建設可以如期完成。」

賴總統在感謝各界時，還不忘開立委劉建國的玩笑說，「當劉建國委員跟蔡總統報告、跟我提到這個重大建設，我毫不猶豫的支持，剛才講的預算不斷增加，不知道這是不是劉建國的"步數"，七十幾億到九十一億到一百二十九億」台下聽眾席傳來笑聲，賴總統強調，「雖然如此，但中央一定支持。」

雲林分院，將「醫療沙漠」變成了「綠洲」

「我也非常肯定我們劉建國委員，從2019年就是這樣一路以來幫忙臺大醫院也幫忙中央和地方共同溝通協調，然後解決問題。」

立委劉建國說，就像賴總統講的，他當成大醫院急診科的時候，常收到雲林的鄉親，雲林分院完成後，家屬不用再成大醫院附近租房子了，縣長張麗善則說，感謝台大在 2004 年接手當時的省立雲林醫院（現雲林分院）。台大承載大學的社會責任，用 20 年時間成功地將雲林的「醫療沙漠」變成了「綠洲」。

