台大醫院連爆醫師涉性侵性騷 監院糾正台大及衛福部

台大醫院婦產部在2021年間到2023年間，包含黃信穎與陳思原2位醫師，涉犯性侵與性騷擾案件，監察院展開調查並在21日通過提案，糾正國立台灣大學、台大醫院及衛生福利部三方。

監察院監察委員紀惠容表示，「還給黃信穎如期完成住院醫師的訓練，這在當中他還是有做診療的行為。衛福部應該要以本案為戒，盡速完成相關的法件。」

監委調查，前婦產部住院醫師黃信穎執勤時，以進行「性功能測試」為由性侵女病患，案發後受害人已經委由親友報案，不過台大醫院欠缺急診場域性騷擾事件有效隔離方案，導致黃信穎再次接觸被害人。

另外，台大醫院對此展開行政調查後，則因為沒有法源依據，仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練，期間同時還接觸大量病患。

監察院監察委員王幼玲指出，「台灣大學就說它初步決議，陳思原不需要暫時解聘，用這個師生關係判斷，而沒有考慮到他其實（工作場域的關係、醫病關係）。」

另外，台大醫院婦產部主任陳思原則是利用公務上權勢機會，性騷擾住院醫師。台大醫院調查後對他做出禁制處分，卻未落實執行，多次私下連繫被害人；另外因為陳思原同時具有台大醫學系教授雙重身分，全案經過台大醫院考績會記大過一次，卻還需再送台大最終決議，導致程序冗贅。

衛福部長石崇良說：「臨床上的同仁對於這些性平觀念需要再強化，那也要鼓勵說出來、要講出來，所以我們會強化的是教育。」

台大醫院發言人陳彥元回應，「對於監委相關的這些建議，我們會逐一來說明、釐清跟加強，目前還沒收到正式的來函。」

台大校方也回應，尚未收到監察院來函，收到後會再討論。另外監委也提醒，現行醫師懲戒法治缺乏橫向聯繫機制，地方衛生局無從知悉，未能及時開啟醫師懲戒程序，也建議建構主動通報機制。

