台大醫院長回應補充保費爭議 (圖)

[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。

新頭殼 ・ 3 小時前