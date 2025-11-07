台大醫院開發「元宇宙模擬平台」！手術更快更精準 符合1資格免自費

你能想像開刀時，還有一個你的虛擬分身跟你重疊躺在手術檯上，讓醫師在可以完全透視你的五臟六腑的情況下，完成一場元宇宙的精準手術嗎？台大醫院今（7）日發表世界級的元宇宙手術模擬輔助平台-「OpVerse」，該計畫獲得國科會與廣達電腦公司支持，目前台大已完成100例手術，不但手術更精準，手術時間也明顯縮短。

台大外科部主任、台灣醫學會秘書長陳晉興表示，元宇宙運用在手術上，就好比導航系統運用在汽車駕駛上，因為馬路上車太多、人太多，有時你一時精神不集中，就有可能發生意外，但有導航系統就可安心多了，「而外科手術比開車更是危險多了，所以元宇宙對醫師，尤其是新進外科醫師的幫助很大。」台大與國科會、廣達電腦合作，研發了這套「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」也發表了論文刊登於國際期刊，受到國際肯定。

該計畫由台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1：1位孿生模擬（digital twin)，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」般精確輔助，大幅提升手術安全與效率，為台灣精準醫療立下重要的里程碑。

醫師戴著VR虛擬實境眼鏡，模擬在數位孿生的實境中，以探計尋找病兆定位的情況。（黃天如攝）

陳晉興說，台大現已將這套精準醫療技術用於2項臨床，一是單孔手術傷口設計，另一是斷層定位結節，前者共做了80例、後者做了20例。其中單孔手術傷口設計還安排了實驗組與對照組，40例是傳統手術，另40例則是元宇宙數位孿生手術，結果兩者相比，元宇宙數位孿生手術較傳統手術不但更精準，還足足減少了13~14分鐘的時間。

值得一提的是，在沒有元宇宙數位孿生技術之前，患者手術前常要接受電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）以及超音波，才能完成手術位置的定位，這樣做雖然精準，卻也往往讓患者接受了太多的輻射。元宇宙數位孿生技術通常只要做一次電腦斷層，就可以在10分鐘之內生成患者的數位孿生，大大減少了患者在幅射中的暴露。

陳晉興透露，目前台大醫院已取得台北市衛生局的准許，可將元宇宙精準手術用於臨床頸部、胸部與骨盆腔手術，因健保尚未納入給付，患者每次自費費用需3萬2000元；若相關條件符合參加人體試驗的資格，則無需費用。

台大公共衛生學院教授陳秀熙也分享元宇宙在公共衛生領域的應用潛力，指出數位分身技術可用於模擬流行病傳播，政策評估及健康教育，打造虛實整合的國民健康防護網。

