台大醫院院長：補充保費立論合理 如何徵收需討論

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北7日電）健保補充保費研擬改革，引發議論，已暫緩規劃。台大醫院院長余忠仁今天說，基本上支持執行，投資應回到健康維護，補充保費立論合理，如何徵收仍待討論。

衛生福利部近日拋出「健保補充保費3大改革」構想，包括導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾新台幣2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加新台幣100億至200億元。相關消息引發議論，行政院昨晚指示暫緩規劃。

余忠仁今天上午出席「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，並在會前接受媒體聯訪。他被問及對健保改革的看法時表示，基本上還是支持執行，目前保費收入多半來自於薪資，但很多屬於投資、機會財的部分，其實也是屬於社會財源一部分，應該也要處理。

余忠仁指出，當社會邁入超高齡化後，實際工作人口減少，保費收入勢必會跟著下降，若還要支應那麼多高齡化健保，「財源要從哪來？」當累積財富越多，通常就會跑去投資，這部分還是要回到自己的健康維護，補充保費本身立論合理，只是如何徵收還需要再討論。

此外，台灣醫院協會理事長李飛鵬在另一場「2025台灣健康照護聯合學術研討會」會中致詞時表示，衛福部長石崇良是非常苦口婆心、承擔台灣人醫療照護的人，因此自己一定要替石崇良講幾句話。

李飛鵬說，石崇良真的很想要讓台灣的健保制度走向永續、讓台灣人的子孫永遠都受其庇佑，如今台灣社會已經老了，老年人口超過20%，這就像家庭中如果阿公阿嬤爸爸媽媽都老了，吃也吃不好、都需要看病、需要用拐杖，家庭支出就應該重新規劃，讓老人醫療有得用。

然而全體加保費有困難，李飛鵬表示，石崇良做為部長，是想要從收入比較高的人身上，多收一些保費，而不是全民都要加保費，「是蠻卑微的請求」。他認為，石崇良只是用盡全身力氣，想要倡議透過收入多的人多繳一點，就能讓健保制度多維持幾年、照顧範圍可以更廣。（編輯：管中維）1141107