台大醫院雲林分院虎尾院區動土 賴清德：雲嘉南醫療燈塔正式啟動

[Newtalk新聞] 總統賴清德今天（30日）親赴雲林，出席國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區「醫療大樓及綜合大樓」動土典禮。這項總經費高達129億元的重大醫療建設，未來將成為雲嘉南地區首座醫學中心等級醫院，讓鄉親不再長途奔波北上或南下求醫。

賴清德在臉書發文表示，當年他在成大醫院擔任住院醫師時，經常收治從雲林轉送來的重症患者，看著病患因路途遙遠延誤治療、家屬來回奔波的無奈，讓他至今難忘。因此2019年立委劉建國向中央爭取此計畫時，他毫不猶豫全力支持。

這項計畫從最初預算66億元，經中央多次追加後提高至129億元，創下雲林醫療建設史上最高金額紀錄。賴清德強調，這是中央與地方協力最好的典範，感謝衛福部、國發會、各部會及雲林縣政府共同努力，才讓工程順利動土。

新醫療大樓預計提供急重症、癌症治療、心血管疾病等高階醫療服務，完工後將大幅提升雲林、嘉義、台南地區的醫療量能。賴清德說，這座「雲嘉南的醫療燈塔」不僅實現醫療平權，也朝「健康台灣」目標又邁進一大步。

