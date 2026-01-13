台大醫院雲林分院醫檢師節暨公益捐血 募集75單位熱血守護生命

台大醫院雲林分院醫檢師節暨公益捐血，共募集七十五單位熱血守護生命。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

台大醫院雲林分院持續強化醫療體系整體應變能力，十三日醫事檢驗師節前夕，舉辦「醫檢築愛，熱血續航」醫事檢驗師節暨公益捐血活動，號召院內同仁與社會大眾共同參與，至中午共募集七十五單位熱血守護生命的重要力量。

雲林分院長馬惠明感謝醫檢師長年在幕後把關檢驗品質與輸血安全，是醫療體系不可或缺關鍵角色；而公益捐血則是社會共同參與醫療支持重要力量。透過醫事檢驗師節結合捐血活動，向專業致敬也讓制度、醫療與社會形成正向循環。

馬惠明指出，為提升血液調度效率與緊急應變能力，院方建置全國首創數位化血庫調度平台，其中「跨院智慧輸血系統」可即時掌握血品存量與流向，將緊急供血調度時間由原本約三小時大幅縮短至三十分鐘，有效提升重大手術、急重症及大量出血病人救治效率，為區域醫療韌性奠定關鍵基礎。

台中捐血中心主任林冠州說，近年血液庫存易受寒暑假、連續假期及極端氣候影響而波動，農曆春節前後更常面臨用血壓力攀升。穩定的血液供應仰賴制度規劃，更需民眾長期支持。醫檢師節舉辦捐血，有助提升社會對血液安全與醫療韌性的重視，讓每袋熱血成為支撐醫療體系運作重要後盾。

中華民國醫檢師公會全國聯合會理事長賴信亨、雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞說，醫檢師肩負守護檢驗品質與輸血安全責任，檢驗品質、輸血安全及血庫調度等層面，皆肩負醫療體系的守門人角色。醫檢師節結合公益捐血，彰顯專業價值，也讓社會大眾理解，每份血液的捐贈都直接支持急重症病人與孕產婦生命安全，呼籲社會各界持續參與捐血，共同守護醫療韌性。

公益捐血攜手多家在地愛心企業共同參與，號召社會大眾挽袖捐血，展現醫療專業與關懷社會並肩同行的具體行動。截至中午已有六十人完成捐血，共募集七十五單位熱血守護生命、延續希望的重要力量。