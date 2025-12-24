台大醫院體系兩類別獲19項國家新創獎

台大醫院體系於今年「國家新創獎」評選中表現優異，共有十九組團隊獲獎，台大醫院二十四日表示，成果涵蓋學研新創與臨床新創兩大類別，研究主題橫跨創新醫材、精準醫療、智慧醫療與臨床服務創新等領域，展現長期以臨床需求為出發點，結合跨領域研究與醫療實務的創新能量。

學研新創獎方面，台大醫院及體系團隊聚焦於將基礎研究成果轉化為具臨床應用潛力的創新技術。獲獎成果涵蓋精準診斷、生醫材料與數位醫療等領域，包括以尿液多體學精準預測攝護腺癌臨床嚴重性的研究、快速組織細胞免疫染色技術、水溶膜自展翼留置導尿管，以及輕薄型吞嚥與呼吸感測裝置等，回應臨床診斷與照護上的實際需求。

廣告 廣告

台大醫院指出，結合人工智慧與沉浸式科技「NTU Op Verse 元宇宙手術模擬輔助系統」、AI口腔癌篩檢平台及巴金森氏症多模態AI智慧分析系統，亦展現台大醫院在智慧醫療、醫學教育與臨床輔助決策等面向的持續投入。

臨床新創獎方面，獲獎項目多源自第一線醫療現場，著重於照護流程優化與臨床決策支持。相關成果包括智慧化血液透析清除率即時監測系統、腦創傷重症早期康復的數位化臨床決策工具、3D列印高擬真腹膜透析訓練模擬教具，以及應用AI智能體提升醫療服務與研究效率的創新方案。

另有多項跨院區成果獲得肯定，涵蓋突發性耳聾個人化治療裝置、支氣管閉鎖器、婦女泌尿疾病治療系統，以及精準核醫診療應用，顯示台大醫療體系整合不同院區專長、共同推動臨床創新的能力。

國家新創獎為國內重要的醫療與生技創新獎項之一，評選重點著重於臨床需求、技術創新性與未來應用潛力，長期作為國內醫療創新成果的重要指標。