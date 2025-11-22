台大醫院OPAT中心啟用 (圖)

其他人也在看
上班前、下班後打針！台大醫院OPAT中心 單月降17％病房占床率
健保署今年8月門診靜脈抗生素治療（OPAT）納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射即可。台大醫院在實施3個月來，最高單月減少17％病房占床率，昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。中時新聞網 ・ 9 小時前
《百貨股》7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店即日起開幕
【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN與台北捷運公司跨界同盟，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，即日起於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁盛大開幕，預估每月將吸引135萬人次到店體驗。 7-ELEVEN深耕社會基礎建設、持續滿足生活消費需求，透過擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，其中逾百大服務據點已深入全台各地高鐵、台鐵、捷運、客運等交通路線站內服務，以提供各大交通樞紐高人流的消費需求。此次與台北捷運公司深度合作打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，共同探索生活購物與交通服務跨業整合的多元可能性，挖掘更多未來社會需求。 統一超表示，全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關、觀光景點周邊，客層廣泛涵蓋醫師、學生、公務人員、海內外旅客等，為滿足就近便利的進出站購物體驗，店內精選CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食人氣自有品牌星級饗宴、天素地蔬等豐富、便利帶著走的食飲選擇，代收繳費、ibon便利生活站、列印事務機等生活服務時報資訊 ・ 16 小時前
台大醫院OPAT中心啟用 月減17%病房占床率
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）緩解急診壅塞，門診靜脈抗生素注射（OPAT）8月起納入健保給付。台大醫院OPAT中心昨天正式啟用，每天可收30到50名患者，根據試辦3個月結果，預估每月最高可降17%病房占床率。中央社 ・ 11 小時前
抗藥OUT 桃園療養院響應世界抗生素週
世界衛生組織（WHO）於每年11月18日至24日舉辦「世界抗生素週」，今年WHO主題「抗藥OUT! 四不一要Act Now！」，除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，更呼籲大眾重視抗生素用藥知識，謹慎、合理的使用，以保持抗生素藥物的功效，減少抗藥性的發生。為響應世界抗生素週活動，衛生福利部桃園療養院日前於門診候診區舉辦「抗生素使用注意事項」衛教講座，由藥師以生動案例及淺顯說明，向民眾講解抗生素的正確使用方式與常見迷思，提醒大家養成良好的用藥習慣，才能遠離抗藥性威脅，共同守護健康與醫療安全。桃療藥師指出，抗生素是專門用於治療「細菌感染」的藥物，例如肺炎、膿瘍、尿道感染等，但對於「病毒感染」如感冒或流感並無療效。若在非必要情況下服用抗生素，不僅無法加速康復，反而會破壞體內正常菌叢平衡，削弱免疫系統。此外，許多民眾誤以為「吃抗生素好得快」，或會自行購買、留用舊藥，這些錯誤觀念與行為不僅無助於病情改善，反而會讓細菌逐漸產生抗藥性，使得未來治療更加困難，也增加醫療成本與住院風險。藥師也提醒民眾要遵守「四不一要」原則：一、不主動要求醫師開立抗生素；二、不自行購買抗生素；三、不服用台灣好新聞 ・ 1 天前
迎戰抗生素抗藥性危機！四部會聯手啟動「防疫一體」守護用藥永續
【健康醫療網／記者陳靖安報導】抗生素抗藥性的威脅，現已成為當前影響人類健康、糧食安全、環境與經濟的複合性全球危機。為呼籲全民正視抗生素抗藥性危機，世界衛生組織（WHO）每年將 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」。今年的「世界抗生素週」，特別以「立即行動：守護當下，保障未來」為主題，行政院與多部會及醫療院所，同步啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望串聯醫療、農業與環境跨領域力量，展現政府與社會共同應對抗藥性的決心。 健康巴士互動衛教 預防感染是減少濫用抗生素開端 今年的抗生素週活動中，臺大醫院率先推出「健康巴士」衛教展，以互動方式傳遞正確用藥與感染預防觀念，鼓勵民眾從日常就做到減少不必要的抗生素使用，阻斷抗藥性傳播鏈。臺大醫院院長余忠仁指出，減少抗生素最根本的作法，就是「避免感染發生」，只要減少感染，就能減少抗生素使用需求，進而降低抗藥性風險。 跨部會合作「防疫一體」強化人與動物抗生素管理 衛福部疾病管制署署長羅一鈞表示，政府將抗藥性防治視為一項跨領域的長期投資與策略行動，以防疫一體（One Health）為核心，整合衛生福利部、農業部、環境部與內政部，共健康醫療網 ・ 1 天前
肌少症增跌倒骨折風險 7 倍 逆轉關鍵在「阻力訓練」
【健康醫療網／編輯部整理】隨著人口快速老化，肌肉量與肌力逐年下降的「肌少症」已成為隱形卻嚴重威脅長者健康的疾病，也是一項全球性的公共健康問題。高雄榮民總醫院復健醫學部住院醫師陳沛勻指出，肌少症不只是單純的肌肉力量減弱，造成走路無力、行動不便，更是大幅提高跌倒與骨折風險的生活隱形殺手，嚴重者甚至可能因失能而喪失自理能力。因此，及早篩檢與預防，是維護長者健康的關鍵。 多重因素導致肌少症 老化與生活型態是關鍵 陳沛勻醫師指出，肌少症的形成原因多元，最主要的仍與年齡增加有關。隨著老化，肌肉細胞逐漸萎縮，肌肉合成速度變慢，分解速度加快，導致肌肉量一年比一年少。此外，長期缺乏運動、久坐不動、營養不良（尤其蛋白質與維生素 D 不足）、慢性疾病與荷爾蒙下降等，也都是促使肌少症提早發生的重要因素。 陳沛勻醫師提到，肌少症最大的危害並不只是「肢體沒力」，她提醒，肌肉力量不足會使長者更容易跌倒，進而造成髖部骨折、住院甚至長期臥床。肌肉量下降也會降低基礎代謝率，使體重控制困難，增加糖尿病、心血管疾病等代謝性疾病的風險。研究更指出，肌少症與心臟功能退化密切相關，是影響長者健康壽命的重要因子。 肌少症預防 「運動健康醫療網 ・ 9 小時前
台大早產兒回娘家活動（2） (圖)
台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒。6歲的茵茵（左）出生時僅718公克，她22日以「學姊」身分參加台大醫院早產兒回娘家活動，盼能帶給其他早產兒家庭希望。中央社 ・ 7 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。中天新聞網 ・ 11 小時前
出生僅1杯手搖飲重 6歲茵茵盼鼓勵早產兒家庭
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒，今年6歲茵茵出生時僅718公克，跟1杯手搖飲差不多，歷經開胸手術等難關，今天穿上最喜歡的小公主裝回台大醫院，分享成長喜悅。中央社 ・ 8 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 10 小時前
7-ELEVEN北捷聯名店全台首創！台大醫院站開幕 預估月吸135萬人潮
7-ELEVEN跨界再添新里程碑！超商龍頭統一超（2912）今（21）日攜手台北捷運公司，在捷運台大醫院站1號出口旁打造全台首間「7-ELEVEN × Metro Taipei聯名店」，以捷運列車為設計主體，結合超商購物、捷運詢問處與套票販售等複合服務，預估每月可吸引約135萬人次造訪，成為通勤族與旅客最新打卡景點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 8 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 17 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前