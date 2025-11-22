台大醫院OPAT中心啟用 月減17%病房占床率

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）緩解急診壅塞，門診靜脈抗生素注射（OPAT）8月起納入健保給付。台大醫院OPAT中心昨天正式啟用，每天可收30到50名患者，根據試辦3個月結果，預估每月最高可降17%病房占床率。

過去感染症如肺炎、尿路感染、軟組織感染等患者，若無法使用口服抗生素，就必須住院接受注射，僅有少數醫院提供OPAT服務。

為緩解急診壅塞，並有效利用病床資源，衛生福利部中央健康保險署8月起將OPAT納入健保給付，推動抗生素注射治療從住院改為門診處理。

台大醫院門診靜脈抗生素治療（OPAT）中心昨天正式揭牌啟用，整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊。

台大急診醫學部主任張維典今天告訴媒體，台大自8月起先在急診試辦OPAT計畫，8月收治46人、9月71人、10月55人，這些病人原先需要等待一般內科住院病床，以9月71人換算，採門診靜脈注射抗生素，減少病床占床率17%。

張維典說，目前OPAT中心設置於台大醫院院史室原址，分成早上、晚上兩個時段，預估每天可收30到50人，病患無須住院，即可維持原有工作與日常生活，減少治療對生活的影響；同時也能減少不必要住院，緩解急診壅塞現況，提高病床使用效率，將有限醫療資源留給真正需要住院的病患。（編輯：吳素柔）1141122