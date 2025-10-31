台大醫12人沒症狀卻罹肺癌！誰是高危險群？名醫：1類人都該檢查

「好小子」顏正國確診肺腺癌不到1年，年僅50歲，令人唏噓。台大名醫指出，肺癌高居台灣「奪命癌王」，尤其肺腺癌相當兇惡，初期並無症狀，等到症狀出現往往已是末期。台大醫院曾為院內300多名醫師進行全面健檢，結果12人檢出肺癌，比例高達4%。

據友人表示，顏正國去年10月身體不適，檢查出肺腺癌，已是第4期（末期），在前幾乎沒有症狀，這不僅讓顏正國與家人難以釋懷，也因治療成效有限，以致在距離51歲生日前3天不幸病逝，令人不捨與慨嘆。

台大醫師12人檢出肺癌 比例高達4%

對此，前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪）表示，台大醫院2013年上半年，為全院300名45歲以上主管及醫師，進行全面低劑量電腦斷層檢查（LDCT），結果無預警發現12人罹患早期肺癌。

林氏璧說，時任台大癌症中心分院副院長的王明鉅醫師直言，4%這個比例相當高，非常可怕！遠遠是當時估計台灣肺癌發生率約萬分之4的100倍。所幸12位醫師同仁接受手術後，6年過去依然健康有活力。

年奪上萬人命 肺癌43年蟬連癌王

事實上，肺癌已連續43年位居奪命癌王，一年內奪走上萬人寶貴生命。國內肺癌權威醫師、台大外科部主任陳晉興表示，肺癌中占比最高也最兇狠的是肺腺癌，初期的患者多無症狀，一旦症狀出現持續性咳嗽、胸痛、胸悶、呼吸困難、痰中帶血或骨頭痠痛等症狀，多已是晚期，因此早期篩檢非常重要。

陳晉興表示，目前醫學界對肺腺癌還有許多謎團待解，尤其不少非吸菸女性的肺腺癌，可能與基因有關。他說，肺腺癌發生率高，早期又幾乎全無症狀，過去以為胸部X光能偵測肺癌，長期下來發現精確度太低，因此醫界力推低劑量電腦掃瞄（LDCT）是篩檢利器，目前國健署已針對高危險群提供2年1次免費篩檢。

早期肺癌5年存活率可達9成以上

陳晉興也提及台大醫院曾對院內300多名醫師的大規模篩檢，是以LDCT檢查。他說，由於過去受限於篩檢工具，很多肺癌患者以症狀為警訊，一檢出即是晚期，以目前醫學進展，肺癌若能在早期檢出，5年存活率可達9成以上，以台大醫院來說，甚至可達95%，因此該院12名醫師雖被檢出早期肺癌，都因及早治療，預後也相當好。

症狀出現已晚期 5年存活率恐不到10%

陳晉興也說，國人的肺癌發生率高，但風險因子不甚明確，許多名人如2位前任副總統蕭萬長、陳建仁，及廣達集團創辦人林百里、媒體人陳文茜都曾得到肺腺癌，透過LDCT及早檢測、治療，預後相當好；若等到症狀出現才就醫，往往已是第3期、4期，5年存活率可能不到10%。

名醫籲：45歲以上「有在呼吸」都該受檢

目前國健署針對「肺癌高危險群」提供2年1次公費LDCT篩檢，資格是：具肺癌家族史50至74歲男性；或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者；或50至74歲有吸菸史者。但陳晉興極力建議，「只要有在呼吸」的45歲以上成人，即使不是公費補助範圍，若能力許可的話，都建議進行LDCT篩檢。

陳晉興說，當年台大醫院就是針對45歲以上的院內同仁提供全面檢查，事實上也驗證了早期篩檢的重要性。他說，LDCT檢查自費約4千至6千元，若檢出異常，可及早進行處置，免於類似的遺憾。

