台大醫12人沒症狀篩出肺癌！醫曝「年年照X光」也難防，4類人都該驗
在台灣，肺癌高居十大癌症死亡率榜首，是名副其實的「癌中之王」。近日《好小子》男星顏正國因肺癌病逝，更讓社會再次警覺這個潛伏無聲的殺手，因為肺癌早期症狀往往不明顯，等到出現不適時，常已進展至晚期，讓人防不勝防。癌細胞潛伏體內卻沒症狀？台大醫師院內檢測12人患肺癌
肺癌之所以常被認為是最可怕的癌症之一，往往在於它早期可能「潛伏多年無症狀」，一旦出現異常時，往往代表病情已進展，所以許多病患在確診時，可能已有超過一半屬於晚期階段；更令人警覺的是，即使不抽菸、不喝酒，也可能罹患肺癌，連醫師都難以倖免。
前台大醫院副院長王明鉅過去指出，2013年時任台大醫院院長陳明豐，曾替全院300位45歲以上主管與醫師進行低劑量電腦斷層（LDCT）心肺檢查，結果發現其中有12人罹患早期肺癌，「這個比例是非常可怕的4%，也遠超過台灣肺癌發生率約萬分之四的100倍。這些同仁他們很幸運地都接受了手術。」
這個結果，也再次凸顯早期篩檢的重要性，王明鉅強調，在癌症惡化成晚期前被發現、診斷與治療，是戰勝癌症的關鍵。
她不菸不酒也罹癌，兩天內竟從「不咳不喘」到「進加護病房」
北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰也在節目《聚焦2.0》中分享過案例。一名60歲女性平時生活規律、不菸不酒，也無咳嗽或喘等症狀，僅因短期內體重驟降10公斤而就醫，竟發現肺部已有10公分大的腫瘤，兩天後她突然出現呼吸困難，緊急被送入加護病房，住院短短七天腫瘤就大到如心臟，從幾乎無症狀到病況嚴重，病程變化只有短短十天。
蘇一峰醫師提醒對此，肺癌從毫無徵兆到出現呼吸困難、需要醫療搶救，很可能只需短短數月甚至數天，因此「及早檢查、早期治療」格外重要。
許多人以為做X光就能早期揪出肺癌，但事實上，X光必須等腫瘤長到1至2公分才看得見。曾有位患者每年固定照X光，去年的報告一切正常，今年只是因為「有點喘」回診，沒想到一查肺部竟已像「滿天星」到處轉移。這樣的悲劇，就是錯過黃金偵測期所付出的代價。
X光照不到！低劑量電腦斷層掃描（LDCT）揪出小結節，4族群別忽略
蘇一峰醫師建議，最好透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）的精密檢查，因為LDCT能偵測出一般X光難以發現、僅0.3至0.5公分的小病灶，提早發現早期肺癌，治療效果將大幅提升。
台大醫院肺癌權威陳晉興醫師也曾分享，自己右上肺有3顆約0.4公分的肺結節，會固定每2至3年做一次LDCT追蹤。蘇一峰醫師解釋，所謂肺結節並不等於肺癌，但若結節超過0.6公分，或呈現邊緣毛毛、霧霧的「毛玻璃狀」影像、甚至中間看起來變黑色空洞時，就應提高警覺，持續追蹤檢查。
蘇一峰醫師建議，「抽菸或二手菸的民眾、生活在高度空氣汙染環境之下（如經常吸入廚房油煙、工廠廢氣或交通廢氣）、過去有其他癌症病史、有近親罹患肺癌」等4大高危險族群，可考慮透過LDCT及早掌握肺部狀況。
她肩頸酸痛治療竟骨折，才知「肺癌已骨轉移」
更令人意外的是，肺癌的「警訊」不一定出現在肺部。北榮骨腫瘤中心主任吳博貴於節目同台分享，一位72歲婦人因為長期肩膀痠痛去做物理治療，結果在治療時突然「啪」一聲痛到尖叫，送醫檢查竟發現她的肱骨已被癌細胞侵蝕、幾乎「空掉」，導致病理性骨折。
直到進一步檢查才驚覺，這竟是肺癌骨轉移所造成。吳博貴醫師就提醒，肺癌的表現多變，症狀可能出現在骨頭、腦部或其他器官，千萬別忽略身體發出的任何異常信號。
