台大錄取碩士生網路報到遭人竄改「放棄」 校方允外加名額入學

陳姓學生獲台灣大學研究所正取資格，於3月完成碩士班網路報到，6月卻發現疑遭冒名竄改為放棄報到，導致學籍遭取消。台大今天表示，此案依救濟方式提送，允許陳姓學生以外加名額於114學年入學，招生管道報到也新增認證機制。

台大錄取碩士生網路報到遭人竄改「放棄」，台大校方維護考生權益允外加名額入學。（示意圖／中央社資料照）

陳姓學生認為竄改網路報到為「申請放棄」是駭客所為，向警方報案；南投地方檢察署查出，陳姓學生的駱姓男同學拍攝陳男身分證，並登入台大網站點選「申請放棄」入學資格，依妨害電腦使用罪等緩起訴處分。



台灣大學校方今天透過文字說明，事發後以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許陳姓學生以外加名額方式於114學年入學。



台大提到，經檢警調查後，證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致；經查台大歷年招生，除本案外，從未發生類似事件。經內部討論精進措施，現台大各招生管道的報到系統，均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。