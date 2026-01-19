台大門檻50級分 清交成48級分

大學學測19日最後一科社會考完，考生開心步出考場準備放寒假。（陳君瑋攝）

今年大學學測19日結束，專家預估，進台大至少要50級分，清大、陽明交大、成大至少48級分；醫學系部分，台大醫學系要通過一階篩選至少要59級分；台大電機、資工預估44級分，成大電機系會些微上升至43級分。大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準，2月26日寄發成績單。

昨天是學測最後一天，上午考數B，建國高中教師郭仲祐指出，今年約有四分之一為數B專屬題目，比往年稍增一點，但整體差異並不大，比較困難試題為選填第17題，該題結合單點透視與空間概念，相當考驗數B學生能力，對數A的跨考生，因課程內容未含單點透視，解題相對吃力。

廣告 廣告

社會科老師認為題目難易度適中，學生只要充分理解題意，並確實掌握課內知識即可獲得一定分數，亦有不少跨科整合型的高鑑別度題組，整體著重邏輯推理、翻轉社會科「背多分」刻板印象。

大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準。升學輔導顧問許致昇預估各校最低級分，台大預估50級分，清大、陽明交大、成大48級分，中央、中興等中字輩大學46級分。

許致昇並表示，台大醫學系今年採計國數A自社，預估門檻59級分，陽明交大醫學系醫師組採計國英數A自預估59級分。義守大學公費醫學系今年招生人數增加，部分校系名額變多，通過一階分數預估會稍微下修。

至於電機資工部分，台大電機、資工預估44級分，成大電機系去年收65位，今年招生人數變少，預估會些微上升至43級分。

升學輔導專家劉駿豪說，考生可以利用取得成績前空檔，熟悉科系篩選規格，例如若數A成績較不理想，仍想要選擇醫學系，可以選擇中山醫，因為只篩選國文跟英文，可放入口袋名單。

值得注意的是，北醫藥學英語組，過去都最後篩選英文科，今年改成國文、英文、數A、自然相加，需要重新判斷級分，建議參考近兩年陽明醫學的四科相加級分，再稍微降低一或二級分。