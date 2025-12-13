台大陸生成立校友會 相約返母校

輔仁大學13日舉辦百年校慶，其中也邀請僑陸生校友回娘家，約有數十位陸生校友以申請專案方式來台，低調參加。（陳君碩攝）

兩岸關係低迷，對一群曾在台求學的陸生校友們，反而更加緬懷在台灣的那些年。近日一群台大畢業的陸生，籌組成立「台大陸生校友會」，並舉行首次會員大會，盼能連結兩岸，擇日再赴台；輔仁大學13日則在百年校慶之際，舉辦僑陸校友回娘家活動，也吸引數十位大陸各地的陸生校友專程來台，重溫求學點滴。

2011年首批陸生赴台，被稱為「陸生元年」，直到大陸教育部2020年4月9日宣布，「暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在島內繼續升讀」，如今5年過去，目前在台就讀的陸生，以碩博士班為主，至於大學部的學位陸生，已幾近歸零。

陸生在台走過十餘個春秋，這幾年陸續從台大畢業的一群陸生，近日籌備成立「台大陸生校友會」，並於11月29日舉行首次會員大會，共有800多位觀看直播與80多位校友線上與會。據大會發出的信函提到，期許可以連結兩岸，搭建兩岸青年交流橋梁；薪火相傳，關懷在讀陸生學業，引領職場啟航；文化深耕，以獨特兩岸視角，傳承中華文化精髓；共溯源頭，團結年輕力量，擇日共返母校台大。

台大陸生校友Kevin說，校友會承載著跨越海峽的特殊基因，兩岸記憶的紐帶，且陸生至今只有十多屆，成員十分年輕，也蘊含著各領域各地域青年才俊的合作潛力。

首屆會員大會，選出了台大生傳所畢業的宋紫怡為總會長，並在北京、上海、福建、廣東、湖南、湖北、重慶、港澳等多個省市區，選出分會長。

無獨有偶，輔仁大學13日歡度百年校慶，其中也安排了「僑陸校友回娘家」活動，有數十位遠道而來的大陸校友參加。據悉，校方是以專案方式，向陸委會、移民署等主管機關提出申請並獲核可。不過因當前兩岸情勢敏感，主辦方和參加者，都被官方要求遵循「三不一低調」原則，即不得從事對台宣傳、發表政治言論等與許可目的不符的活動。