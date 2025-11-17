台大雞排之亂！他疑被台大女友戴綠帽 為報復發祭品文放鳥400人

昨（16）日不少民眾到台大校園，為了就是要領取，一名自稱台大大氣系學生網友發放的雞排和珍奶，但現場超過400人都被放鴿子，讓台大大氣系名聲蒙上一層陰影。對此，有台大地理系校友看不下去，為了挽回學校名聲，今（17）日決定發放350杯免費飲料，現場擠滿了排隊的人潮。此外還有人爆料，原本要發雞排珍奶的人，是因為被台大女友戴綠帽，為報復才發祭品文。

前一天有台大校友看不下去，霸氣喊大氣系的祭品文地理系來出，要請喝350杯飲料挽回校譽。飲料店現場擠滿了人，等待發放號碼牌領取飲料，還有台大森林系的學生前往領取，相當感謝學長，也有學生表示，「如果那個最初發文的人不是大氣系的，那其實對整個大氣系的名譽都不太好」。

台大校友看不下去，幫發放350杯飲料挽回校譽。圖／台視新聞

但風波還沒平息，因為網路上繼續有人匿名發文，指出最初自稱是台大大氣系的網友，其實是其他學校的學生，因為被大氣系的女友戴綠帽，想要報復才發祭品文。

有人爆料該網友是為了報復前女友才發祭品文。圖／翻攝自臉書

此外，還有人自稱是台大電機系網友曬出自己的學生證，表示身為校友必須捍衛母校尊嚴，宣布17號下午三點也要發400份雞排，直呼台大尊嚴遠遠不只這400份雞排。

網路訊息真假難以分辨，只能提醒民眾看到類似祭品文還是要多抱持幾分懷疑，可能僅是網友發出的惡作劇文章。

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／陳俊宇

