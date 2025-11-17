台大雞排祭品文翻車！地理系衝出來霸氣扛350杯救場 領取方式曝光

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日前鳳凰颱風接近台灣時，一名台大網友在臉書粉專「黑特帝大」發祭品文，大膽預測台北市至少會放2天颱風假，並放話「少放一天就請100份雞排加珍奶」，引起網友瘋傳。然而雙北地區未宣布放假，許多網友於昨（16）日中午到祭品文兌現地點等待，最終只是空等一場。不過有地理系學生發文表示，將代替大氣系出祭品，將手搖飲杯數增至350杯，今（17）日中午在丘森茶室北車店領取。

昨（16）日中午400逾人前往台大傅鐘領取雞排，然而約定時間一到，卻未見任何人發放雞排與珍奶。（圖／翻攝黑特帝大）

本月9日，一名台大網友日前在臉書匿名粉專「黑特帝大」發文表示，以大氣系的招牌為擔保，預估11月12日至14日間，台北市至少會放2天颱風假，還強調「少放一天就請100份雞排加珍奶」。然而事與願違，台北市並未放颱風假。該名學生的預測翻車後，疑似同一名網友再度匿名發文表示，昨（16）日中午將在台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，引來400逾人前往領取。不過約定時間一到，卻未見任何人發放雞排與珍奶。

有趣的是，「黑特帝大」16日又出現一篇匿名祭品文，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，強調將於今（17）日中午在丘森茶室北車店提供300杯手搖飲兌換。而這次並非空穴來風，手搖飲業者丘森茶室也留言證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」，一小時候又留言「剛剛B972080xx學姊，加碼50杯」，隨後在臉書粉專發文，「台大大氣系祭品文，地理系霸氣出」，共350杯手搖飲，並公布發放方式。

手搖飲業者丘森茶室發布飲料領取方法。（圖／翻攝丘森茶室臉書）

